Ulepszony Funbox 10 i superszybki internet. Oferta Orange dostępna w 39 miastach

Dla tych, którzy potrzebują naprawdę szybkiego połączenia z internetem, Orange przygotowało interesującą ofertę. Klienci mogą liczyć też na Funbox 10 z obsługą Wi-Fi 7.

Funbox 10 pozwala lepiej wykorzystać potencjał szybkiego internetu

Jeśli chcemy mieć szybki internet w domu, nie wystarczy tylko pociągnąć odpowiedni kabel do mieszkania. Trzeba jeszcze – szczególnie teraz, w dobie bezprzewodowego przesyłania danych – zapewnić wydajną sieć Wi-Fi. Tutaj właśnie ma sprawdzić się Funbox 10 z obsługą Wi-Fi 7. Nie muszę chyba dodawać, że w celu wykorzystania Wi-Fi 7 należy też mieć smartfon, laptop, tablet i inny sprzęt, który obsługuję tę technologię.

Orange chwali się, że Funbox 10 wykorzystuje technologię xGS-PON, co umożliwia osiągnięcie prędkość pobierania do 8,2 Gb/s. Do tego urządzenie wyposażone jest w port o prędkości do 10 Gb/s, a także w 4 porty o prędkości do 1 Gb/s. Ma też tryby eko, a obudowa została wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu.

Jak już wspomniałem, Funbox 10 skierowany jest dla tych, którzy chcą wykorzystać najszybszy światłowód w Orange o prędkości do 8 Gb/s. Obecnie dostępny jest on w 39 miastach. Sprawia to, że oferta operatora dociera do 2,5 mln gospodarstw domowych i firm. Oczywiście jest do propozycja przeznaczona dla naprawdę wymagających użytkowników.

Jak podaje Orange, superszybki światłowód z nowym Funboxem 10 można otrzymać przy zakupie oferty Orange Światłowodu – dla domu lub do firmy – i przy wyborze prędkości do 8 Gb/s. Dotyczy to samodzielnej usługi, jak i ofert pakietowych. Przez pierwsze 6 miesięcy nie płacimy nic, a później – od 7 do 24 miesiąca – mamy oferty od 160 złotych miesięcznie (z rabatami). Miesięczna opłata za sprzęt wynosi 4,99 złotych. Mogą występować też inne dodatkowe opłaty. Ofertę znajdziecie na stronie Orange.

Zimowa promocja w Orange

W ramach zimowej promocji dla klientów indywidualnych, decydując się na światłowód do 8 Gb/s z telewizją, zyskujemy 6 miesięcy abonamentu za 0 złotych, Netflix do 6 miesięcy za 0 złotych i filmowy pakiet Eleven na 2 lata w prezencie. Nie muszę chyba dodawać, że mamy też nową wersję Funboxa 10 z Wi-Fi 7. Oferta jest skierowana dla klientów indywidualnych.

Ponadto ze światłowodem z prędkością do 600 Mb/s i wyższymi (do 1 Gb/s, do 2 Gb/s) też możemy liczyć na 6 miesięcy abonamentu za 0 złotych, Netflix do 6 miesięcy za 0 złotych i filmowy pakiet Eleven w prezencie. Jest to propozycja dla nowych klientów światłowodu i dla zmieniających technologię internetu na światłowód. Brzmi ciekawe? Szczegóły znajdziecie na stronie Orange.

Operator ma też coś dla tych, którzy przenoszą numer

Orange przygotowało ofertę dla osób, które zdecydują się na przeniesienie numeru. Od 60 złotych miesięcznie (z rabatami) nowi klienci mogą liczyć na ofertę abonamentu 5G ze smartfonem 5G.

Przy podpisaniu nowej umowy na abonament w Planie XS na 24 miesiące klienci otrzymują dostęp do internetu 5G (pakiet 5 GB w kraju i w roamingu w UE) oraz rozmowy, SMS-y i MMS- y bez limitu (w kraju i roamingu w UE) już od 45 złotych miesięcznie.

Do abonamentu 5G można dobrać smartfon 5G, jeden z trzech promocyjnych modeli, każdy w racie, wynoszącej 15 złotych miesięcznie przez 36 miesięcy. Do wyboru klienci mają następujące modele smartfonów: Xiaomi Redmi 13C 5G 4/128 GB, Motorola Moto G35 5G 8/128 GB, Samsung Galaxy A16 5G 4/128 GB. Po szczegóły warto udać się tutaj.

Nowa oferta biznesowa w Orange

Na koniec nowa oferta biznesowa, która w optymalnym scenariuszu przy Planie Firmowym XL pozwala oszczędzić nawet 1665 złotych + VAT. Klienci otrzymują rabaty: 720 złotych + VAT na abonament (dla nowych i przenoszący numer), nawet 540 złotych + VAT zniżki za smartfon (wartość dla Samsung Galaxy S24 FE 5G) oraz 405 złotych rabatu na usługę Ochrona Smartfona Premium.

Dla klientów, którzy są zainteresowani tańszym rozwiązaniem, operator przygotował Plan Firmowy S z Xiaomi Redmi 13C 5G w promocyjnej cenie 61 złotych miesięcznie + VAT. Warto dodać, że umowa i raty są na 36 miesięcy.

Ponadto wystartowała także nowa odsłona cenowych smartokazji dla firm. W jej ramach klienci mogą wybierać spośród następujących smartfonów (wszystkie za 0 złotych na start):