InPost stawia klientów pod ścianą. Nie będziesz mieć wyboru

Właściciel Paczkomatów zapowiada kolejne zmiany. Jedna z nich może się nie spodobać wielu użytkownikom, ale stanie się obowiązkiem. Wszystko po to, aby zadbać o bezpieczeństwo klientów InPostu.

Nieuchronna zmiana w InPost

W ostatnim czasie InPost zapowiedział „zmiany na lepsze”, które oficjalnie zaczną obowiązywać od 10 września 2025 roku. Odświeżony regulamin został napisany prostszym i bardziej zrozumiałym językiem.

Ponadto zaanonsowano nowości w aplikacji InPost Mobile. Zmianę zauważycie w koszyku – na końcowym etapie zakupów przycisk nie będzie już opisany jako „Kupuję i płacę”, a jako „Zamawiam i płacę”. Z kolei w usłudze InPost Pay pojawią się udogodnienia w zakresie aktualizacji kart płatniczych. Jeśli ważność Twojej karty się skończy i bank wyda Ci nową, InPost Pay automatycznie doda ją do aplikacji. Do tego użytkownicy zyskają również dostęp do nowej sekcji „Hot Produkty”, w której znajdą wybrane oferty sklepów internetowych współpracujących z właścicielem Paczkomatów.

To jednak jeszcze nie koniec nowości. InPost zaczął wysyłać do swoich klientów kolejną wiadomość e-mail z zapowiedzią następnych zmian. Od 23 września 2025 roku regulamin aplikacji InPost Mobile otrzyma odświeżoną formę. Przede wszystkim właściciel Paczkomatów zaznacza, że nie powinniście spodziewać się zmian w zakresie zasad świadczenia usług. Firma natomiast zapowiedziała, że połączy regulaminy usług w aplikacji InPost Mobile w jeden wspólny dokument, ale nie to jest najistotniejsze.

Nowy sposób logowania do konta InPost. Nie zgadzasz się? To do widzenia

Jedną z najważniejszych nowości jest wdrożenie obowiązkowej dwustopniowej (dwuetapowej) weryfikacji tożsamości na kontach InPost. Oznacza to, że trzeba będzie logować się za pomocą numeru telefonu oraz adresu e-mail. Właściciel Paczkomatów tłumaczy, że metoda ta poprawia bezpieczeństwo konta użytkownika.

Dwustopniowa weryfikacja jest już dostępna od dawna, ale obecnie nie jest obowiązkowa – i aż do 28 lutego 2026 roku będzie opcjonalna. Jednak od 1 marca 2026 roku stanie się koniecznością na koncie każdego posiadacza konta InPostu oraz w aplikacji InPost Mobile. W praktyce oznacza to, że do dnia 28 lutego 2026 roku możesz logować się tak jak dotychczas, czyli wyłącznie za pomocą numeru telefonu oraz kodu weryfikacyjnego otrzymanego SMS-em.

Wyjątkiem od tej zasady jest InPost Pay. Jeśli nie korzystasz obecnie z tej usługi i zdecydujesz się na nią po 23 września 2025 roku, wprowadzenie adresu e-mail będzie obowiązkowe wcześniej.