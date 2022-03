Odprzedaj smartfon Orange – wspomożesz przy okazji obywateli Ukrainy

Ukraina potrzebuje naszej (i nie tylko) pomocy. Mieszkańcy Polski wykazują się ogromną solidarnością zarówno z uchodźcami z Ukrainy, jak pozostałymi na terenie tego kraju ludźmi, w tym bohatersko walczącymi o wolność i niepodległość mężczyznami oraz kobietami. Orange również pomaga na wielu frontach – operator przygotował kolejną akcję, dzięki której można pomóc Ukrainie.

Odprzedajesz smartfon Orange i przy okazji pomagasz Ukrainie

Operator już pierwszego dnia napaści Rosji na Ukrainę ogłosił pierwsze oferty dedykowane obywatelom Ukrainy. Nie był to jednorazowy gest solidarności – w kolejnych dniach i tygodniach przygotowywał kolejne oraz organizował różne akcje (m.in. rozdawania starterów uchodźcom, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę, a także zwiększania pojemności sieci przy niej).

Pomocy jednak nigdy za dużo, szczególnie w tak kryzysowej sytuacji, z którą niewątpliwie mamy do czynienia. Wszyscy wierzymy, że ta kłamliwa „specjalna operacja wojskowa” Putina (tfu!) zakończy się sromotną porażką (trzymamy za to kciuki z całych sił), a obywatele Ukrainy będą mogli wrócić do swojego wolnego i niepodległego kraju, aby go odbudować i przygotować na wejście do Unii Europejskiej i NATO.

Każda pomoc jest na wagę złota. Powstała nawet specjalna strona pomagamukrainie.gov.pl, na której znajdują się informacje, w jaki sposób i gdzie można pomóc uchodźcom oraz tym, którzy zostali w Ukrainie. A można to zrobić w wielu miejscach i na wiele różnych sposobów – nie tylko wpłacając pieniądze i przekazując potrzebne artykuły (spożywcze oraz chemiczne), ale też oddając krew, będąc wolontariuszem przy granicy czy udzielając bezpłatnych porad prawnych Ukraińcom (która jest im bardzo potrzebna w obecnej sytuacji).

Orange przygotowało nową akcję, która ma na celu przekazania wsparcia finansowego Ukrainie. Osoby, które zdecydują się odsprzedać swój smartfon, otrzymają bon o jego wartości do wykorzystania w salonie. Jednocześnie operator przekaże drugie tyle Polskiej Akcji Humanitarnej. Wspaniały gest.

Operator zastrzega jednak, że przyjmie jedynie działające urządzenia, ponieważ celem odkupu jest danie im „drugiego życia”. Smartfon zostanie wyceniony na miejscu, a klient oczywiście może zgodzić się na ofertę lub nie, jeśli uzna ją za niesatysfakcjonującą – wycena nie jest zobowiązująca. Otrzymany bon można wykorzystać w ciągu 60 dni na zakup akcesoriów w salonie lub spłatę pierwszej raty za nowe urządzenie.

źródło: Biuro prasowe Orange Polska

Orange informuje, że można przynieść do salonu sam smartfon, bez akcesoriów (w tym ładowarki) i oryginalnego pudełka. Nie musi on pochodzić z dystrybucji tego operatora, ale musi być zakupiony na terenie Polski. Jednocześnie zalecane jest usunięcie wcześniej wszystkich danych z pamięci urządzenia. Jeśli jednak klient tego nie zrobi, zajmą się tym eksperci.

Akcja potrwa do wyczerpania puli środków. Wstępnej wyceny można dokonać na dedykowanej stronie internetowej operatora. Jeśli urządzenie nie będzie nadawało się do odsprzedaży, można pozostawić je w salonie bez dodatkowych opłat – zostanie ono poddane recyklingowi.

