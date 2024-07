Insta360 ma nowy sprzęt do iPhone’ów. Pomoże robić lepsze zdjęcia

Insta360, firma znana przede wszystkim z produkcji kamer 360 stopni, pochwaliła się nowym stabilizatorem, który współpracuje z aparatami iPhone’ów. Co potrafi Flow Pro i na ile go wyceniono?

Stabilizacja podstawą dobrych zdjęć

Smartfony są wyposażane w coraz lepsze kamery. Za pomocą tych niewielkich, wbudowanych aparatów możemy zrobić naprawdę profesjonalne zdjęcia. Czasami jednak trudno tak dostosować urządzenie mobilne, aby łapane na obrazach chwile nie były poruszone czy rozmazane. Z pomocą przychodzą tzw. stabilizatory – gimbale.

Marka Insta360 właśnie pochwaliła się kolejnym tego typu sprzętem. Model Flow Pro jest kompatybilny z Apple DockKit, dzięki czemu urządzenie może dokładnie śledzić użytkownika za pomocą kamery iPhone’a, a także ponad 200 aplikacjami na iOS innych firm.

Najnowszy gimbal do swojego działania wykorzystuje technologię opartą o sztuczną inteligencję, a konkretnie algorytm Deep Track 3.0. Sprzęt może precyzyjnie śledzić ludzi, wybrane obiekty, a także zwierzęta, m.in. psy, koty czy konie. Flow Pro może obracać się w 360 stopniach i obsługuje trzyosiową stabilizację, co sprawia, że poruszone zdjęcia mogą odejść w zapomnienie.

Insta360 Flow Pro – funkcje

Nowy gimbal produkcji Insta360 został wyposażony we wbudowany kijek do selfie o długości 21,5 centymetra oraz statyw. Według informacji przekazanej przez producenta, jego akumulator o pojemności 2900 mAh wystarczy na 10 godzin nieustannego nagrywania. Całość waży około 366 gramów i składa się do niewielkich rozmiarów, dzięki czemu nie zajmie dużo miejsca w torbie.

Stabilizator otrzymał też wielofunkcyjne pokrętło SmartWheel, które m.in. pozwala na skorzystanie z funkcji płynnego przybliżania czy oddalania od postaci lub obiektu widocznego w kamerze. Na pokrętle można także dokonywać szybkich zmian trybu np. obrotu o 90 stopni. Urządzenie wyposażono również w przycisk, zapewniający intuicyjną kontrolę.

Flow Pro szybko paruje się z iPhone’ami poprzez NFC i ponownie łączy się ze smarfonem za pomocą jednego kliknięcia. Otrzymał też specjalny, świecący pierścień, który informuje użytkownika, czy nagranie ze śledzeniem trwa. Urządzenie mobilne łączy się z gimbalem za pomocą zacisku lub specjalnego uchwytu magnetycznego.

Co więcej, sprzęt został wyposażony reflektor, obsługujący dziewięć różnych kombinacji doświetlających – różniących się między sobą jasnością i barwą światła. Gdy użytkownik chce nagrywać siebie sam, bez pomocy drugiej osoby, może skorzystać z funkcji Gesture Control, dostępnej w aplikacji Insta360 – jej zadaniem jest śledzenie bez fizycznego użycia rąk.

Insta360 Flow Pro – cena i dostępność

Flow Pro można zamawiać wprost ze strony producenta za 159 euro. Wraz ze stabilizatorem można kupić dodatkowe akcesoria. Zestaw za 198 euro zawiera pokrowiec ochronny, magnetyczny zacisk, osłonę uchwytu i kabel USB-C do USB-A. Można także zainwestować dekoracyjną osłonkę w wybranym stylu za 12,99 euro.