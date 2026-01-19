Wstrzymaj się z zakupem MacBooka Pro. Jest ku temu dobry powód

Osobom, które przymierzają się do kupna MacBooka Pro z układem M4 Pro i M4 Max, zaleca się poczekać z podjęciem decyzji. Możliwe, że niebawem Apple pokaże ulepszony sprzęt.

Problemy z dostępnością MacBooków Pro

Na wstępie warto zauważyć, że sytuacja nie dotyczy modeli wyposażonych w układy Apple M5. Obecnie nie ma problemów z ich dostępnością w sklepie Apple – czas dostawy dla różnych konfiguracji wynosi 1-3 dni.

Nieco inaczej jest w przypadku MacBooków Pro, które wyposażone są w procesory M4 Pro i M4 Max. Owszem, dla niektórych konfiguracji czas dostawy to kilka dni, ale na pozostałe trzeba poczekać tydzień, dwa tygodnie lub nawet miesiąc. Z kolei w USA czas wydłużył się do około dwóch miesięcy.

Apple nie wyjaśniło tych opóźnień, ale pojawia się coraz więcej głosów, że powodem jest planowana premiera nowych urządzeń. Firma z Cupertino może przygotowywać się do wprowadzenia MacBooków Pro z procesorami M5 Pro i M5 Max, wycofując powoli aktualne laptopy.

Należy zauważyć, że wcześniej mieliśmy już do czynienia z debiutem nowej generacji na początku roku. Premiera MacBooka Pro z M2 Pro i MacBooka Mro z M2 Max odbyła się w styczniu 2023 roku. Możliwe, że tym razem będzie podobnie.

źródło: Apple

Premiera nowych MacBooków Pro w przyszłym tygodniu?

Taki scenariusz przewiduje Macworld. Nowe MacBooki Pro mamy zobaczyć już niebawem, prawdopodobnie 28 stycznia. Nie należy nastawiać się na duże zmiany, ale procesory M5 Pro i M5 Max mają przynieść zastrzyk mocy.

Według Macworld w przypadku M5 Max możemy spodziewać się ponad 250 tys. punktów w testach GPU Geekbench 6. Pod względem wydajności układ graficzny ma dorównywać karcie graficznej GeForce RTX 4070. Z kolei CPU w operacjach wielordzeniowych ma uzyskać około 31 tys. punktów. Zaletą ma być nowa technologia pakowania TSMC, którą Apple wykorzysta do elastycznej konfiguracji CPU i GPU.

Nowe MacBooki Pro nie będą jednymi komputerami, która otrzymają omawiane procesory. Podobno nowy Mac Mini i Mac Studio pojawią się wiosną tego roku. Możliwe, że Mac Studio w topowej wersji zostanie wyposażony w układ M5 Ultra.