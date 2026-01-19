smartfon Infinix Note Edge
Infinix Note Edge (źródło: Infinix/FoneArena)
Smukły profil i duża bateria. Taki jest nowy smartfon Infinix

Wojciech Kulik·
Smukły profil i duża bateria. Taki jest nowy smartfon Infinix

Marzy Ci się smukły smartfon, ale oferujący długi czas pracy? Infinix Note Edge ma być właśnie taką propozycją. Model ten powoli zaczyna pojawiać się w różnych częściach świata, spójrzmy więc na to, co ma do zaoferowania.

Infinix Note Edge to niedrogi chudzielec z dużą baterią

Infinix Note Edge to kolejny model z gatunku wyjątkowo smukłych, choć jego grubość nie schodzi poniżej psychologicznej bariery 7 mm. Ma dokładnie 7,2 mm grubości i waży 185 g, ale dzięki temu ma być w stanie zaoferować nieco więcej, przede wszystkim w kontekście czasu pracy. Został mianowicie wyposażony w akumulator, którego pojemność (w zależności od regionu) wynosi 6150 mAh lub nawet 6500 mAh.

Warto tu od razu wspomnieć o szybkim ładowaniu z mocą 45 W, dzięki któremu setkę osiągać ma w nieco ponad godzinę, jak również o ładowaniu zwrotnym z mocą 10 W i obietnicy zachowania 80% pojemności po 2000 cykli ładowania.

Sercem smartfona jest średniopółkowy procesor MediaTek Dimensity 7100 sparowany z 8 GB RAM typu LPDDR5X oraz 128 lub 256 GB pamięci UFS 2.2. Do wyświetlania obrazu służy zaś zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 2644×1208 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności dochodzącej do 4500 nitów. Otacza go ramka o szerokości zaledwie 1,87 mm, a na wierzchu ma szkło Gorilla Glass 7i. Cała konstrukcja nie należy jednak do najwytrzymalszych na rynku – producent wspomina o klasie IP65.

Z przodu znajduje się kamerka 13 Mpix (f/2.2), a z tyłu zainstalowany został aparat o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8) i na nic więcej nie można liczyć. Nie zabrakło za to głośników stereo.

Infinix Note Edge jest pierwszym smartfonem tego producenta, który zaraz po wyjęciu z pudełka ma na pokładzie system Android 16 (z nakładką XOS 16). Użytkownicy mogą też liczyć na trzy duże aktualizacje oraz pięcioletnie wsparcie w kontekście bezpieczeństwa.

Ile kosztuje Infinix Note Edge?

Jeśli chodzi o ceny, smartfon Infinix Note Edge startuje z poziomu 200 dolarów, co po obecnym kursie przekłada się na ~725 złotych. Na razie jednak nic nie wiadomo na temat ewentualnej premiery tego modelu w Polsce.

