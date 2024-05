Orange zapowiada zmiany w cenniku: podrożeją niektóre usługi na kartę

Od 20 czerwca 2024 roku będzie obowiązywał nowy cennik usług dla klientów oferty Orange na kartę, znanej pod nazwą „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”. Operator przestaje udostępniać też dwie spośród dotychczasowych propozycji.

Nieznaczny wzrost w popularnych usługach Orange

Operator Orange aktualizuje swój cennik, który wejdzie w życie już 20 czerwca br. Dotyczy on usługi cyklicznej „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”, dostępnej dla klientów oferty Orange na kartę. Dotychczas oferta ta, obowiązująca przez 31 dni, wyceniona była na 39 złotych. Za miesiąc natomiast będzie trzeba zapłacić teraz 40 złotych, przy czym w nowej odsłonie operator zrezygnował z usługi Social Pass. Jej zastosowanie dawało dostęp do bezpłatnego i nielimitowanego korzystania z mediów społecznościowych oraz komunikatorów. Użytkownicy nie musieli więc płacić za TikToka, Facebooka, Instagrama, Whatsappa i wiele innych. Oferta obejmie teraz 50 GB danych, zamiast 40 GB.

Jeśli wzrost cen i zmiany w pakiecie danych oraz usłudze Social Pass są dla klienta, akceptowalne nie trzeba wykonywać żadnych działań. Jeśli jednak oferta Orange na kartę nie jest już dla nas przystępna, wystarczy przesłać SMS na numer 630 o treści „NIE” lub też dezaktywować usługę cykliczną za pomocą aplikacji Mój Orange.

Wśród zmian Orange wspomniało także o ofercie jednorazowej usługi Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB. W przypadku tej wersji będzie podobnie – cena podskoczy z 39 do 40 złotych na 31 dni, a pakiet danych wzrośnie z 40 do 50 GB.

Usługi, które znikają z listy operatora

To jednak nie koniec zmian. Operator zdecydował się na zamknięcie usługi uruchamianej jednorazowo w Orange na kartę o nazwie Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB. Klienci zostaną w sposób automatyczny przeniesieni do opcji Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB. Co istotne, za ten proces nie będzie trzeba wnosić dodatkowych opłat, a zachowane gigabajty danych pozostaną na koncie użytkownika. Dodatkowo, klienci zyskają możliwość MMS-owania bez limitu w czasie trwania wykupionej usługi, a także pakiet danych 100 GB.

Z listy propozycji Orange na kartę zniknie też cykliczna usługa Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB. Klienci, którzy dotychczas korzystali z tej opcji zostaną przeniesieni do usługi o nazwie Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB. W tym przypadku użytkownicy zachowają ceny odnowienia pakietów za 7 złotych lub 25 złotych, a także zebrane gigabajty wraz z dodatkowym 100 GB.

