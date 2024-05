Gadu-Gadu umożliwi przesyłanie pieniędzy. Tylko kto z tego skorzysta?

Muszę przyznać, że za każdym razem, kiedy widzę w sieci newsy o Gadu-Gadu, to patrzę na nie z dużym sentymentem. Być może to dlatego, że GG, to najbardziej popularny komunikator internetowy z czasów mojego dzieciństwa. Właściciele platformy nie ustają w staraniach, by przekonywać do siebie nowych użytkowników. Tym razem chodzi o pieniądze, tylko czy komuś to potrzebne?

Gadu-Gadu nie składa broni

Właściciel GG już w marcu 2023 roku rozpoczął proces odbudowy platformy. Od tego czasu do komunikatora trafiają bardziej lub mniej przydatne nowości. Wprowadzono możliwość płatnej subskrypcji, dzięki której użytkownicy zyskują dostęp do chatbota AI o nazwie AmiGGo. Aby przyciągnąć internautów, GG oferuje możliwość udostępniania dużych plików, sięgających nawet 4 GB. Dodatkowo platforma wprowadziła rozwiązania dedykowane firmom. Z kolei w lutym tego roku Gadu-Gadu uruchomiło serwis ogłoszeniowy, a w kwietniu w komunikatorze pojawił się Asystent AI.

Najnowszy pomysł to GGwallet, czyli wirtualny portfel. O jego testach mówiło się już od jakiegoś czasu. Teraz jednak został on udostępniony wszystkim użytkownikom – póki co w wersji Beta. Jak podkreślają twórcy, początkowo rozwiązanie działać będzie głównie jako skarbonka do zbiórek, ale także pozwala na przelewy między numerami GG poprzez skanowanie kodu QR innego GGwalleta. Tworzone są kolejne funkcje wirtualnego portfela GG, które będą stopniowo udostępniane użytkownikom.

Kto skorzysta z nowego rozwiązania?

Warto podkreślić, że wirtualny portfel Gadu-Gadu nie jest dostępny dla wszystkich. Z usługi mogą korzystać wyłącznie użytkownicy, których profile nie są anonimowe i zostały zweryfikowane. Proces ten odbywa się poprzez przesłanie przez użytkownika przelewu weryfikacyjnego w kwocie 1 grosza z jego własnego rachunku bankowego oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających tożsamość. Każdy użytkownik może posiadać tylko jeden GGwallet.

Docelowo rozwiązanie ma oferować międzynarodowe przekazy pieniężne, a nawet wirtualne karty płatnicze. Póki co, można przesyłać pieniądze na numer GG oraz na utworzone „skarbonki”. Wpłaty zostaną jednak pomniejszone o 50 groszy w przypadku przesłania pieniędzy ze swojego rachunku bankowego na swój numer GG oraz o 50 groszy + 5% wartości każdej wpłaty w przypadku przesyłania pieniędzy z innych kont lub kart płatniczych. Minimalna kwota wypłaty środków to z kolei 50 złotych. W komunikacie dodano informacje o tym, że „istnieje możliwość negocjowania niższych opłat dla organizacji charytatywnych i innych organizacji pożytku publicznego”.

Na koniec pozostaje jednak jedno bardzo istotne pytanie. Czy komuś to jest w ogóle potrzebne? Wygląda na to, że to kolejna próba ratowania Gadu-Gadu, z której z pewnością nie skorzysta zbyt wiele osób. Dodatkowo według danych z lutego 2024 roku ponad 60% użytkowników platformy to ludzie powyżej 35 lat, którzy z pewnością mają już swoje ulubione metody płatności i nie w głowie im nagła zmiana na GGwallet.