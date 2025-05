Wiemy, gdzie byliście w majówkę. Zdradziły Was Wasze smartfony

Majówka 2025 to już (niestety) wspomnienie, ale dla Orange stała się ona pretekstem do podsumowania ruchu w sieci mobilnej. Dzięki niemu wiadomo, gdzie mieszkańcy Polski najchętniej ją spędzali.

Gdzie mieszkańcy Polski najchętniej spędzali majówkę w 2025 roku? Widać to jak na dłoni

Operator poinformował, że od 1 do 4 maja użytkownicy jego sieci przesłali w regionach turystycznych blisko 2,4 miliona (!) gigabajtów. To wartość o połowę większa niż poza sezonem urlopowo-wakacyjnym. Jednoznacznie wskazuje to, że mieszkańcy Polski ochoczo ruszyli w takie miejsca podczas tegorocznej majówki.

Najwięcej gigabajtów przesłano w sieci Orange na Mazurach – prawie 780 tysięcy. Na drugim miejscu znalazły się góry, gdzie sumarycznie przetransferowano 680 tysięcy gigabajtów. Podium zamykają regiony nadmorskie z wynikiem 610 tysięcy gigabajtów. Rekord pod względem ruchu odnotowano w 2025 roku w województwie pomorskim, a konkretnej w regionie, który obejmuje powiat kartuski, kościerski i stargardzki, ponieważ przesłano na tym obszarze 200 tysięcy gigabajtów.

Orange podaje również, że w tegoroczną majówkę za pośrednictwem sieci 5G przetransferowano w regionach turystycznych około 280 tysięcy gigabajtów (najwięcej nad morzem). To tylko 12% całego ruchu w majówkę, co wskazuje, że operator musi wykonać jeszcze dużo pracy, aby jego 5G (szczególnie w paśmie C) stało się powszechnie dostępne w miejscach, gdzie odpoczywają mieszkańcy Polski.

Gdzie Polacy najczęściej jeździli za granicę na majówkę?

Operator nie ograniczył się w swoich podsumowaniach tylko do Polski, ale sprawdził też, gdzie jego klienci pojechali na majówkę w 2025 roku. Najczęstszymi destynacjami były Włochy, Hiszpania, Czechy i Grecja, ale nie brakowało też osób, które pojechały do Chorwacji, Turcji, Słowacji czy Węgier.

Tutaj jednak Orange zaznacza, że uwzględnione zostały tylko te kraje, w których odnotowano określoną, minimalną liczbę osób oraz minimalny – 30% przyrost ruchu w stosunku do zwykłych dni bez urlopów. Z obserwacji ruchu wynika, że wiele osób nie czekało do 1 maja i rozpoczęło (przedłużoną) majówkę już 26-27 kwietnia 2025 roku.

Przy okazji przypominamy, że klienci Orange Flex mogą odebrać prezenty z okazji 6. urodzin marki.