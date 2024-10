Najlepszy modem Orange – Funbox 10 – dostępny we wszystkich ofertach ze światłowodem

Wprowadzony kilka miesięcy temu modem Orange Funbox 10 został nareszcie udostępniony we wszystkich ofertach ze światłowodem. Poinformował o tym rzecznik „Pomarańczowych”, zwracając przy okazji uwagę na dwie istotne kwestie.

Modem Orange Funbox 10 dostępny we wszystkich ofertach ze światłowodem

Modem Orange Funbox 10 pojawił się w ofercie pomarańczowego operatora na początku 2024 roku. To nowoczesny sprzęt, z którego do tej pory korzystać mogli klienci najwyższych opcji abonamentowych, ale od 30 września 2024 roku jest już dostępny we wszystkich ofertach ze światłowodem, włączając w to tę najtańszą.

Rzecznik Orange, Wojtek Jabczyński, opublikował na platformie X (dawniej Twitter) informację, że póki co modem jest dostępny tylko dla nowych klientów, ale za to mogą oni korzystać z jego atutów, niezależnie od tego, którą z ofert Orange Światłowód wybiorą.

W wyższych pakietach (niedawno wprowadzonym planie Orange Światłowód do 8 Gb/s oraz Orange Światłowód Pro 2.0) urządzenie kosztuje 4,99 złotych miesięcznie, a w niższych (1 Gb/s oraz 600 Mb/s i 300 Mb/s) nieco więcej, bo 20 złotych miesięcznie. To rozczarowujące, że istnieje takie rozgraniczenie, ale też nie jest ono zaskoczeniem.

Udostępniliśmy nowy #Funbox10 dla wszystkich ofert #OrangeŚwiatłowód. W opcjach 8 Gb/s i 2 Gb/s kosztuje 4,99 zł miesięcznie, a w pozostałych (1 Gb/s, 600 Mb/s i 300 Mb/s) 20 zł miesięcznie. Na razie oferta jest tylko dla nowych klientów. — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) September 30, 2024

Co oferuje modem Funbox 10? Warto go wybrać?

Dlaczego warto wybrać akurat ten modem? Między innymi ze względu na (zapewniającą szybki transfer danych) technologię XGS-PON, obsługę trzyzakresowej łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6E (mowa o pasmach 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz) i mechanizmu Smart Wi-Fi, który samodzielnie dobiera optymalne parametry sieci, a także obecność czterech gigabitowych portów Ethernet i jednego w standardzie 10 Gbit/s, dwóch portów TEL oraz gniazda USB.

Do tego dochodzą dwa tryby oszczędzania energii, a zarządzanie urządzeniem jest wygodne i intuicyjne – zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i mobilnej aplikacji Mój Funbox dostępnej w sklepach Google Play i Apple App Store.

Na koniec warto też wspomnieć, że zarówno opakowanie urządzenia, jak i jego obudowa zostały wykonane w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu.