Jest nowy modem Orange – Funbox 10

Do tej pory najnowszym modemem w ofercie Orange był Funbox 6, który jest dostępny dla klientów od trzech lat. Teraz jednak to miano zyskał nowy Funbox 10.

Specyfikacja modemu Orange Funbox 10

Funbox 10 wykorzystuje technologię xGS-PON, dzięki czemu jest w stanie zapewnić transmisję danych z prędkością do 8 Gbit/s. Ponadto oferuje obsługę trzyzakresowego WiFi 6E, która z kolei pozwala podłączyć jednocześnie nawet 256 urządzeń, aczkolwiek przeciętny klient Orange z pewnością nie wykorzysta takiej akurat możliwości.

Funbox 10 wyposażony został również w przycisk Eko, po wciśnięciu którego łączność WiFi będzie dostępna wyłącznie na częstotliwości 2,4 GHz. Co ważne: operator ostrzega, że po aktywacji tego trybu niektóre urządzenia przestaną działać, na przykład dekoder TV. Ponadto modem oferuje tryb uśpienia, którego włączenie wyłącza dostęp do internetu. W jego przypadku należy pamiętać, że aktywowanie go uniemożliwi korzystanie z telefonu internetowego (VoIP).

Funbox 10 (źródło: Orange)

Operator umożliwia stworzenie harmonogramu dla obu trybów, co na przykład pozwoli wyłączyć internet w nocy, gdy nikt z niego nie korzysta (lub rodzice nie chcą, żeby dzieci surfowały po sieci zamiast spać). Zarządzać modemem Funbox 10 można za pośrednictwem przeglądarki internetowej (w pasku adresu należy wpisać 192.168.1.1 lub http://funbox) oraz aplikacji Mój Funbox.

Funbox 10 wyposażony jest również w cztery porty Ethernet 1 Gbit/s i jeden Ethernet 10 Gbit/s, port USB 3.0 oraz dwa porty TEL do podłączenia telefonu stacjonarnego, a także przycisk WPS do szybkiego podłączania innych urządzeń do sieci. Tak samo można to zrobić, skanując kod QR umieszczony na modemie (na przykład smartfonem).

Funbox 10 (źródło: Orange)

Operator podaje, że obudowa i opakowanie Funbox 10 zostały wykonane w 100% z materiałów pochodzących z procesu recyklingu, a boczne panele modemu mają fakturę imitującą materiał, dzięki czemu urządzenie wygląda „elegancko”.

8.5 Ocena

Gdzie można dostać modem Funbox 10?

Rzecznik Orange, Wojciech Jabczyński, przekazał, że Orange wystartowało z komercyjnymi testami światłowodu Pro 10.0 z Funbox 10 i zaoferuje go niewielkiej liczbie klientów w salonach w Krakowie i Warszawie.

W Krakowie można go otrzymać w salonach przy ul. Kamieńskiego 11 (Centrum Handlowe Bonarka), Pawiej 5 (Galeria Krakowska) i Piłsudskiego 22 oraz al. Pokoju 67. W Warszawie natomiast w salonach przy ul. Marszałkowskiej 126/134, Targowej 72 (Galeria Wileńska) i Wołoskiej 12 (Galeria Mokotów), a także Alejach Jerozolimskich 160 (Miasteczko Orange) i 179 (Blue City).

Nowa oferta ze światłowodem Pro 10.0 i modemem Funbox 10 ma trafić do sprzedaży jeszcze w pierwszym kwartale 2024 roku.

Instrukcja obsługi modemu Orange Funbox 10 (PDF)