Planujesz wakacje? Sprawdź co Orange zmienia w roamingu

Wyjazdy wakacyjne zbliżają się wielkimi krokami, a Orange właśnie ogłosiło nowe zasady korzystania z usług za granicą. Sieć nie tylko rozszerza zasięg Bezpiecznego Roamingu, ale też wprowadza niższe ceny i większe limity danych. Sprawdź, na czym dokładnie skorzystasz i jak ta oferta wypada na tle konkurencji.

Większe limity, niższe ceny i więcej krajów w Bezpiecznym Roamingu

Najważniejsza zmiana w Orange dotyczy zwiększenia o 3% limitu danych dostępnych w roamingu w Unii Europejskiej. Operator obniża też dodatkowe opłaty za minutę połączenia w UE do 0,09 złotych dla klientów indywidualnych i 0,07 złotych netto dla firm. Po wykorzystaniu limitu GB cena spada do 6,88 złotych za każdy kolejny gigabajt. Zmniejszono także stawkę za połączenia międzynarodowe z Polski do krajów UE – teraz wynosi ona 0,98 złotych za minutę.

Kolejną nowością jest rozszerzenie listy krajów objętych usługą Bezpieczny Roaming. Dołączyły do niej Armenia, Gruzja, Kazachstan, Uzbekistan i Wyspy Owcze, co sprawia, że pakiety dostępne są już w ponad 50 krajach. W ramach tej usługi najczęściej wybierany pakiet 1 GB na 24 godziny kosztuje 15 złotych i włącza się automatycznie po rozpoczęciu transmisji danych.

Orange przypomina również, by przed wyjazdem sprawdzić, czy telefon i karta SIM obsługują LTE. Coraz więcej operatorów na świecie wyłącza sieć 3G, co może wpływać na jakość połączeń. Orange udostępnia także w aplikacji Mój Orange możliwość zarządzania roamingiem, sprawdzania limitów i włączania dodatkowych pakietów.

Jak wypada Orange na tle konkurencji?

W Play warunki są zbliżone, ale ceny są nieco wyższe. Po wykorzystaniu pakietu danych w UE obowiązuje stawka 7,09 złotych za 1 GB, czyli drożej niż w Orange. Dodatkowe opłaty za rozmowy w roamingu w Play wynoszą 0,11 złotych za minutę wychodzącą i 0,01 złotych za minutę odebraną.

W T-Mobile sytuacja wygląda mniej korzystnie pod względem cen danych poza Unią. Standardowa stawka to 49 złotych za 1 GB w większości krajów spoza UE, a dla użytkowników na kartę lub w MIX – nawet 99 złotych za 1 GB. T-Mobile oferuje jednak możliwość zakupu dodatkowych pakietów, które pozwalają kontrolować koszty.

Plus nie odbiega od konkurencji pod względem podstawowych zasad korzystania z roamingu w UE, ale szczegółowe ceny i zasady dotyczące krajów spoza Unii najlepiej sprawdzić w aktualnym cenniku, ponieważ ceny różnią się w zależności od wybranej oferty.