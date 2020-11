Te gratisy mogą Was przekonać do kupna smartfonów vivo!

Równo dwa tygodnie temu vivo poinformowało, że wreszcie wchodzi na polski rynek. Wtedy jednak firma nie zdradziła, że wraz z pojawieniem się smartfonów i słuchawek w sprzedaży będziemy mogli liczyć na ciekawe gratisy dla pierwszych klientów. A tu się okazuje, że są! I to nie byle jakie – serio!

Słuchawki TWS Neo w gratisie do vivo X51 5G

vivo X51 5G jest pierwszym smartfonem vivo, który przeszedł przez moje ręce. To bardzo przyjemne zaskoczenie i, moim zdaniem, udany debiut. Urządzenie zostało wycenione na 2999 złotych i, przez wielu, uważane jest za zbyt wysoko wycenione względem zastosowanego procesora – Snapdragona 765G.

Skoro tak, z pewnością ucieszy Was fakt, że do tego smartfona można zgarnąć gratis w postaci słuchawek vivo TWS Neo, których wartość to 499 złotych. Prosta matematyka i po chwili okazuje się, że cena smartfona maleje wtedy do 2500 złotych – wygląda to dużo przyjemniej, prawda?

Same słuchawki TWS Neo to konstrukcja douszna, o której Paweł niedługo napisze więcej w swojej recenzji. Już teraz jednak mogę Wam zdradzić, że jakość dźwięku ocenia pozytywnie. Do tego warto wspomnieć, że oferują między innymi obsługa Asystenta Google i system redukcji hałasu.

Etui i słuchawki vivo Wireless Sport w gratisie do vivo Y70

Mocno schodzimy z ceny, bowiem drugi smartfon, który objęty jest promocją, kosztuje zaledwie 1099 złotych. vivo Y70, bo o nim mowa, jest najtańszym smartfonem z czytnikiem linii papilarnych w ekranie (wcześniej to miano należało do Realme 7 Pro za 1299 złotych) i dodatkowo jedynym działającym dzięki Snapdragonowi 665, na pokładzie którego znajdziemy 8 GB RAM (konkurencja, niezależnie od ceny, ma 4 GB RAM).

Na pokładzie vivo Y70 nie zabrakło NFC, 3.5 mm jacka audio, USB typu C oraz dual SIM z opcją jednoczesnego rozszerzenia pamięci dzięki slotowi kart microSD. Co ciekawe jednak, smartfon nie został wyposażony w ultraszerokokątny aparat.

Musicie wiedzieć, że vivo Y70 od niedawna jest w moich rękach, co oznacza, że niebawem możecie spodziewać się jego recenzji. Jeśli macie jakieś pytania – śmiało, jestem do Waszej dyspozycji.

Poniżej znajdziecie moje pierwsze wrażenia:

Kupując vivo Y70 jako gratis otrzymacie silikonowe etui oraz słuchawki bezprzewodowe vivo Wireless Sport. Wartość dodatków wynosi 368 złotych (odpowiednio: 69 i 299 złotych), co oznacza, że koszt samego telefonu maleje wtedy do 731 złotych. W tej cenie trudno o lepszy smartfon.

Jak otrzymać gratisy do smartfonów vivo?

Niestety, nie jest tak, że słuchawki w obu przypadkach doliczają się do zamówienia automatycznie i są wysyłane razem ze smartfonami. Aby skorzystać z tej oferty, należy kupić jeden z modeli objętych promocją (X51 5G lub Y70) w dniach 3-15 listopada 2020 roku, a następnie zarejestrować na stronie promocjavivo.pl – wymagane jest załączenie dowodu zakupu smartfona.

Później wymagana jest od nas wyłącznie cierpliwość – w ciągu dziesięciu dni roboczych zostaniemy poinformowani mejlowo o sposobie dostarczenia adekwatnego gratisu. Po maksymalnie dziesięciu kolejnych dniach – od dnia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia – słuchawki trafią w nasze ręce.

