Uruchamianie 5G na częstotliwościach od 3,4 do 3,8 GHz idzie w Polsce jak po grudzie. Wydaje się, że jesteśmy już na ostatniej prostej, ale operatorzy wciąż nie uruchomili tzw. „prawdziwego 5G”. Sieć piątej generacji może jednak działać też w paśmie 26 GHz. Czy także jej uruchomienia można spodziewać się w najbliższej przyszłości?

Co z 5G na częstotliwości 26 GHz w Polsce?

Z uwagi na opóźnienie rozdysponowania częstotliwości 3,4-3,8 GHz na potrzeby sieci piątej generacji operatorzy zdecydowali się uruchomić tę technologię na pasmach, którymi już dysponowali – Orange, Play i T-Mobile na 2100 MHz, a Plus na 2600 MHz. Dzięki temu, że 5G w Plusie wykorzystuje całe dostępne pasmo (nie współdzieli go z 4G LTE jak u pozostałej trójki), jest w stanie zapewnić prędkość transmisji danych nawet do 600 Mbit/s (przynajmniej teoretycznie).

źródło: Orange

Ponadto Plus jako pierwszy operator w Polsce zdecydował się wdrożyć technologię agregacji pasm w przypadku sieci piątej generacji (2600 MHz, 2100 MHz i 1800 MHz), dzięki czemu 5G Ultra w Plusie jest w stanie zapewnić prędkość transmisji danych do nawet 1 Gbit/s. Podobnych spodziewamy się również w paśmie 3,4-3,8 GHz.

Wiele osób nazywa sieć piątej generacji w wymienionym przed chwilą paśmie „prawdziwym 5G”, mimo że nie ma czegoś takiego, bo technologia ta może zostać uruchomiona na różnych częstotliwościach. W tym również 26 GHz. I bynajmniej nie będzie „prawdziwszym 5G”, choć ma ono inną charakterystykę niż to w zakresie 3,4-3,8 GHz. Przede wszystkim cechuje się mniejszym zasięgiem, ale jednocześnie też znacznie większą przepustowością.

źródło: Orange

Jest zatem w stanie obsłużyć znacznie większy ruch niż inne technologie oraz zapewnia wysokie prędkości transmisji danych. Z uwagi jednak na mocno ograniczony zasięg, wymaga rozmieszczenia stacji bazowych w dużym zagęszczeniu, co jest kosztowne. Czy w najbliższym czasie można spodziewać się uruchomienia sieci piątej generacji na tej częstotliwości w Polsce?

UKE opublikował podsumowanie przeprowadzonych w 2020 roku konsultacji, dotyczących 5G w paśmie 26 GHz (24,25-27,5 GHz). Wynika z nich, że z uwagi na duże ograniczenia w dostępności wymaganych systemów i sprzętu do komercyjnego uruchomienia usług, a co za tym idzie brak możliwości zapewnienia zasady konkurencyjności (…) zdecydowana większość przedstawicieli rynku oraz zainteresowanych podmiotów zaproponowała rozpoczęcie procesu rozdysponowania pasma 26 GHz po 2023 roku.

Należy jednak zauważyć, że konsultacje zostały przeprowadzone w 2020 roku, czyli ~3 lata temu – w tym samym, w którym wstrzymano pierwszą aukcję częstotliwości dla sieci piątej generacji (rozdysponowano je dopiero pod koniec 2023 roku). Przez ten okres mogło wiele się zmienić, dlatego UKE znów poprosił przedstawicieli rynku i wszelkie zainteresowane podmioty o ponowne wyrażenie swojego stanowiska wobec wykorzystania pasma 26 GHz.

Jedno z pytań brzmi Jaki jest proponowany (sugerowany?) termin rozdysponowania pasma 26 GHz w świetle aktualnej dostępności systemów i sprzętu do komercyjnego uruchomienia usług w tym paśmie?, zatem to od informacji przekazanych m.in. przez operatorów może zależeć, kiedy UKE zdecyduje się je rozdysponować. Na razie trudno wskazać konkretny czy choćby przybliżony termin.

5G nie tylko w paśmie 26 GHz

Równocześnie UKE zwraca się z prośbą do przedstawicieli rynku oraz wszelkich zainteresowanych podmiotów o wyrażenie swojego stanowiska wobec sposobów wykorzystania pasma 42 GHz, które również może być wykorzystane na potrzeby sieci piątej generacji. W jego przypadku też pada pytanie Jaki jest proponowany (sugerowany?) termin rozdysponowania pasma 42 GHz?, więc i tutaj wiele może zależeć od informacji zwrotnych od operatorów.

Zanim UKE rozdysponuje pasma 26 GHz i 42 GHz, wcześniej prawdopodobnie zrobi to z częstotliwością 700 Hz, która także może być wykorzystana do uruchomienia technologii 5G. Jej największymi zaletami jest dobry zasięg wewnątrz budynków oraz duży zasięg w terenie – w obu kwestiach pokonuje pasma 3,6 GHz i 26 GHz. Między innymi dlatego trudno mówić o „prawdziwym 5G”, gdy każda częstotliwość ma inną charakterystykę i stanowi uzupełnienie innych pasm.