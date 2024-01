Nowość w Play – internet 5G bez limitu danych i prędkości. Jaka cena?

Najczęściej w ofertach internetu mobilnego operatorzy zapewniają klientom określoną liczbę gigabajtów, po wykorzystaniu których prędkość transmisji danych znacząco zwalnia. W Play pojawiła się nowa oferta, w której nie ma żadnych limitów.

Internet mobilny 5G bez limitu danych i prędkości w Play

Aktualnie oferta internetu mobilnego w Play ogranicza się do trzech pakietów. W najtańszym operator daje do wykorzystania 150 GB, a w „środkowym” 500 GB (z pełną prędkością). W ostatnim nie ma natomiast limitu danych, podobnie jak limitu prędkości.

Standardowo pakiet ze 150 GB internetu kosztuje 50 złotych miesięcznie, środkowy z 500 GB – 75 złotych co miesiąc, a ten bez limitu 105 złotych miesięcznie. Klienci Play mogą jednak otrzymać rabat na każdy z nich, dzięki czemu za pierwszy zapłacą 30 złotych, za drugi 55 złotych, a za ostatni 85 złotych co miesiąc.

Do każdej oferty można też dobrać urządzenie – router, laptop, tablet lub telewizor. W tym przypadku ceny są już bardzo różne, w zależności od dobranego sprzętu. Operator przygotował jednak specjalną promocję dla osób, które wybiorą nowy pakiet bez limitu danych i prędkości – mogą one kupić router 5G CPE 5 z WiFi 6 za 499 złotych, podczas gdy bez abonamentu trzeba za niego zapłacić w Play aż 1499 złotych.

Nie tylko Play ma ofertę internetu bez limitu danych i prędkości

Oferta Play upodobniła się do oferty T-Mobile, aczkolwiek ten ostatni operator nie proponuje klientom pakietów z określoną liczbą gigabajtów. W każdym nie ma limitu danych do wykorzystania – jeśli już, jest tylko limit prędkości transmisji danych, od 30 do 90 Mbit/s. Oczywiście jest też taryfa bez limitu prędkości – kosztuje ona 115 złotych miesięcznie, zatem o 10 złotych więcej niż u konkurenta.

Za to za 75 złotych klienci mogą kupić internet bez limitu danych, a jedynie z limitem prędkości – do 60 lub 90 Mbit/s, w zależności od tego, gdzie kupią tę usługę (korzystniejsza oferta jest dostępna wyłącznie online). Obecni klienci T-Mobile mogą dodatkowo liczyć na rabat w wysokości 20 złotych miesięcznie za łączenie usług.

Orange i Plus nie mają natomiast ofert internetu mobilnego bez limitu danych.