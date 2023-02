Tłusty czwartek w Orange Flex, czyli gigabajty internetu w prezencie

Podczas odpoczynku, między 4 a 5 pączkiem, warto zainteresować się promocją przygotowaną w Orange Flex. Można bowiem odebrać kilkadziesiąt gigabajtów internetu do wykorzystania.

32 GB do odebrania w Orange Flex

Na wstępie wypada wspomnieć, że użytkownicy Orange Flex raczej nie mają powodów do narzekania na brak promocji. Często słyszymy o kolejnych gigabajtach do odebrania, co zdecydowanie powinno podobać się wszystkim, którzy często korzystają z internetu w podróży lub w dowolnym miejscu, gdzie nie można połączyć się z siecią Wi-Fi.

Tym razem Orange przygotowało całkiem słodką niespodziankę dla swoich użytkowników z okazji tłustego czwartku. Mogą oni bowiem odebrać prezent w postaci dwóch paczek internetu po 16 GB każda. W tym celu wystarczy wykonać dosłownie kilka kliknięć w aplikacji.

Nowa promocja skierowana jest dla wszystkich użytkowników Orange Flex, niezależnie od opłacanego planu. Warto jednak mieć na uwadze, że promocja ważna jest tylko do 17 lutego 2023 roku, do godziny 23:59, a więc należy się pospieszyć.

Co ciekawe, początkowo operator poinformował o jednej paczce z 16 GB internetu, ale następnie doszła do tego druga paczka również zawierająca 16 GB do wykorzystania. Byłoby całkiem przyjemnie, gdyby firma udostępniła jeszcze jedną paczkę, chociaż może trudno byłoby wykorzystać te wszystkie gigabajty – tym bardziej, że są one dostępne tylko przez 7 dni od momentu aktywacji.

Jak skorzystać z promocji?

Jednym ze sposobów jest przejście do aplikacji Orange Flex, a następnie do sekcji Klub Flex. Wówczas powinniście zobaczyć dwie paczki internetu po 16 GB, które można łatwo i sprawnie aktywować.

Druga metoda sprowadza się po prostu do wpisania kodów promocyjnych – pierwszy to PACZEK, a drugi PACZEK2. Tak, to już wszystko. Łącznie 32 GB internetu powinno zostać dodane do Waszych kont.