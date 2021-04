Oppo, ach to Oppo – chyba nigdy się nie zmieni. Zapowiada się bowiem na to, że rodzina Oppo Reno 6 będzie tak samo liczna jak poprzednie generacje. Właśnie na horyzoncie pojawił się kolejny, bardzo ciekawy model.

Niedawno mogliście przeczytać na Tabletowo pierwsze informacje na temat smartfonów z serii Reno 6. Wynikało z nich, że w przygotowaniu jest model Oppo Reno 6 z procesorem MediaTek Dimensity 1200, a także Oppo Reno 6 Pro z układem Qualcomm Snapdragon 870. Właśnie okazuje się, że Oppo intensywnie pracuje nad jeszcze jednym przedstawicielem tej rodziny (i na pewno nie ostatnim).

Ten Oppo Reno 6 pewnie będzie dostępny poza Chinami. Co powiecie?

Ten konkretny model nosi oznaczenie PEXM00 i już jakiś czas temu zauważono go w bazie chińskiej agencji certyfikującej TENAA, lecz wówczas nie było wiadomo, że trafi on na rynek jako Oppo Reno 6. Teraz jednak coraz więcej na to wskazuje, zatem możemy się spodziewać, że tak właśnie się stanie.



źródło: TENAA

Dzięki TENAA oraz certyfikatowi innej chińskiej agencji, 3C, dowiedzieliśmy się, że smartfon o oznaczeniu kodowym PEXM00 obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 65 W, które uzupełni dwukomorowy akumulator o łącznej pojemności 4200 mAh (przez port USB-C). Do tego na jego pokładzie znajduje się też wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,43 cala z ekranowym czytnikiem linii papilarnych. Całość ma wymiary 159,1×73,4×7,9 mm.

Teraz model o oznaczeniu PEXM00 dostrzeżono również w bazie Geekbench, który ujawnił, że Oppo Reno 6 został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 768G, który (z jakiegoś powodu) jest dość rzadko spotykany w smartfonach. Ponadto benchmark ujawnił, że urządzenie podczas testu dysponowało 8 GB RAM i pracowało pod kontrolą systemu Android 11.

Bardzo możliwe, że właśnie ten Oppo Reno 6 trafi do sprzedaży na rynku globalnym, ponieważ modele z poprzednich generacji bazowały na procesorze Qualcomm Snapdragon 765G (zob. Oppo Reno 5, Oppo Reno 4 Pro, Oppo Reno 3 Pro), a w Chinach Oppo często sprzedaje inne konfiguracje sprzętowe.

Jeszcze nie wiadomo, kiedy Oppo zaprezentuje serię Oppo Reno 6, ale można się spodziewać, że zrobi to w ciągu kilku, maksymalnie kilkunastu tygodni, ponieważ pierwsze smartfony z rodziny Oppo Reno 5 zadebiutowały w grudniu 2020 roku.