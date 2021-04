Spróbuj zliczyć modele Oppo Reno 5, póki jeszcze się da – oto kolejny smartfon z rodziny

Oppo nie ma litości: firma będzie wypluwać kolejne modele z linii Reno 5 z szybkością karabinu maszynowego. Do rodzinki właśnie dołącza kolejny jej przedstawiciel: Oppo Reno 5 Z 5G.

Kolejny Oppo Reno 5 na liście

Ostatnie premiery Oppo to oczywiście nie tylko modele z rodziny Reno 5, ale… jednak głównie one. Wczoraj w Indiach zaprezentowano co prawda smartfon Oppo F19, ale to tylko taki mały „skok w bok” od głównej linii produktów tego producenta. Podsumowując działalność Oppo w ostatnich miesiącach, mogliśmy poznać już:

Dziś do powyższej listy można dorzucić Oppo Reno 5 Z 5G. To model różniący się się od innych przede wszystkim zastosowanym procesorem. Zamiast powszechnie używanych przez producenta Snapdragonów od Qualcomma, w nowym urządzeniu pokuszono się o montaż Dimensity 800U od MediaTeka. Dokładnie rzecz ujmując, smartfon jest delikatnie zmodyfikowanym Oppo F19 Pro+ 5G.

Specyfikacja Oppo Reno 5 Z 5G

Oprócz zmienionego serca smartfona, mamy do czynienia z „klasyką Oppo”, a więc 6,43-calowym ekranem AMOLED Full HD+ z wbudowanym weń czytnikiem linii papilarnych i aparatem do selfie z matrycą 16 Mpix w szykownym otworze.

Od tylnego panelu urządzenia odcina się wyraźnie wysepka aparatu z zestawem matryc: 48 Mpix, 8 Mpix (z obiektywem ultraszerokokątnym), 2 Mpix (do zdjęć makro) i 2 Mpix do zbierania danych przy robieniu zdjęć mono. Smartfon ma specjalne tryby do zdjęć nocnych, dynamicznego rozmycia tła czy kręcenia wideo z HDR.

Całość zasilana jest przez baterię o pojemności 4310 mAh (ładowana przez USB-C z mocą 30 W), która zmieściła się w obudowie wraz z modułem NFC i gniazdem słuchawkowym.

Oppo Reno 5 Z 5G wyceniono na 529 dolarów singapurskich, czyli jakieś 1500 złotych za wersję z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.