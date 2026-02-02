Wygląda jak zwykły pierścionek. Możesz nim zapłacić w sklepie

Podoba Ci się koncepcja pierścienia, którym można płacić zbliżeniowo w sklepach, ale proponowana przez producentów forma wydaje Ci się zbyt toporna? Być może Maxcom Pay Ultra Slim sprosta Twoim oczekiwaniom.

Oto najcieńszy pierścień płatniczy na rynku

Maxcom Pay Ultra Slim to najcieńszy pierścień płatniczy na rynku. Jego szerokość wynosi zaledwie 3,2 mm, więc swoją formą faktycznie przypomina subtelny pierścionek. Trochę szkoda, że dostępny jest wyłącznie w czarnej wersji kolorystycznej, ale tyle dobrze, że faktycznie jest to (uniwersalna co do zasady) czerń. Warto też zauważyć, że producent przygotował aż jedenaście wariantów rozmiarowych: od 5 do 15, co mniej więcej odpowiada polskim rozmiarom jubilerskim od 8 do 36.

Podkreślić wypada, że Maxcom Pay Ultra Slim to nie smart ring – nie oferuje bowiem żadnej innej funkcji poza możliwością dokonywania płatności zbliżeniowych. Z tego jednego zadania ma się za to wywiązywać bez zarzutu.

Nie wymaga połączenia z internetem ani posiadania przy sobie telefonu – jest samowystarczalny.

Maxcom Pay Ultra Slim (fot. Maxcom)

Jakie banki obsługuje Maxcom Pay Ultra Slim?

Atutem pierścienia jest też kompatybilność z wieloma bankami w Polsce. Na liście znajdują się przede wszystkim:

Alior Bank,

Bank BPS,

Bank Pekao,

BNP Paribas,

Credit Agricole,

mBank,

PKO BP,

VeloBank.

W razie czego można również skorzystać z aplikacji Curve, która umożliwia podpięcie kart Visa i Mastercard wydanych przez praktycznie wszystkie popularne banki w Polsce.

Mając na palcu pierścień Maxcom Pay Ultra Slim nie musisz więc nosić ze sobą portfela ani telefonu. Co więcej, nie wymaga ładowania – technologia NFC zapewnia wystarczającą ilość energii, podobnie jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych kart płatniczych. Wykonane z ceramiki urządzenie nie boi się też wody, przynajmniej w niewielkich ilościach – tyle, by nie trzeba było go zdejmować do mycia rąk czy podczas deszczu.

Producent zapewnia ponadto, że priorytetowo potraktował kwestie bezpieczeństwa. Dlatego w przypadku zgubienia lub kradzieży można szybko dezaktywować funkcję płatniczą w aplikacji. Same transakcje są też szyfrowane.

Maxcom Pay Ultra Slim (fot. Maxcom)

Ile kosztuje pierścień płatniczy Maxcom Pay Ultra Slim?

Biorąc pod uwagę fakt, że oferuje tylko jedną funkcję, pierścień jest dość drogi. Mianowicie kosztuje 499 złotych (niezależnie od wybranego rozmiaru). Jeśli chcesz kupić, możesz złożyć zamówienie w oficjalnym sklepie producenta.

Tak, jak już wyjaśniłem wyżej, Maxcom Pay Ultra Slim nie jest inteligentnym pierścieniem. Jeśli interesuje Cię smart ring z NFC, to – niestety – istnieje właściwie tylko jedna opcja. Jest nią Niceboy One Ultra, który faktycznie łączy funkcje płatności oraz monitoringu zdrowia i aktywności. Kosztuje 699 złotych, ale – raz jeszcze: niestety – współpracuje tylko z mBankiem.