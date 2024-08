Biedronka zachęca do podróżowania autem elektrycznym i chwali się liczbą ładowarek

Wracasz z wakacji, a może dopiero planujesz wyjazd na odpoczynek? Niezależnie od zamiarów, samochód elektryczny możesz naładować pod sklepami Biedronka. Firma podała liczbę ładowarek, a także przedstawiła plany na najbliższą przyszłość.

Ile ładowarek dla aut elektrycznych oferuje już Biedronka?

Wciąż nie mamy infrastruktury, którą można porównać do sieci ładowarek w bogatszych krajach Europy, ale poprawa jest jak najbardziej dostrzegalna. Z własnego doświadczenia mogę dodać, że w ciągu zaledwie kilku ostatnich lat podróżowanie elektrykiem po Polsce stało się dużo bardziej komfortowe.

Co więcej, z czasem powinno być jeszcze lepiej, a z ładowarek coraz częściej będziemy mogli korzystać podczas robienia zakupów. Własne ładowarki aut elektrycznych ma już Biedronka czy Lidl. Plany związane z ładowarkami niedawno ogłosił Carrefour, a elektryka będziemy mogli naładować także pod sklepami Stokrotka. Z kolei Aldi zdecydowało się na współpracę z operatorem GreenWay.

Jak przed chwilą wspomniałem, Biedronka oferuje już ładowarki, ale ile ich jest? Firma pochwaliła się, że klienci mają do dyspozycji 210 stacji ładowania o dużej mocy, które są zlokalizowane przy sklepach w całym kraju. Niestety, ta „duża moc” nie oznacza 350 kW, ale 120 kW. Nie jest to więc naprawdę duża wartość, lecz z pewnością nie ma tragedii. Wypada dodać, że ładowarki wyposażone są w trzy złącza – CCS, ChaDeMo oraz AC, przy czym tylko CCS zapewnia moc do 120 kW.

Na początku nie bez powodu wspomniałem o powrotach z wakacji lub wyjazdach na odpoczynek. Biedronka zaznacza, że część ładowarek znajdziemy w miejscowościach turystycznych: Gniezno, Drawski Młyn, Bochotnica koło Nałęczowa, Kraków, Gdańsk, Częstochowa, Lidzbark Warmiński, Lublin czy Tuchola, a niebawem do tej listy dołączą Władysławowo, Ustrzyki Dolne i dla wypoczywających w Górach Świętokrzyskich – Kielce.

Biedronka ujawniła plany na najbliższą przyszłość

Ładowarki pod sklepami Biedronka dostępne są w 210 lokalizacjach i łącznie do dyspozycji kierowców elektryków oddano już 630 złączy. Kolejne niebawem powinny dołączyć do tej listy – na parkingach wybudowano prawie 400 stacji, aczkolwiek wiele z nich czeka na odbiór i uruchomienie.

Aktualny harmonogram projektu zakłada wybudowanie 500 stacji, z czego między 300 a 400 zostanie oddanych do użytkowania do końca 2024 roku.