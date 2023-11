Wiemy już, co zaoferuje nowy tablet OPPO Pad Air 2

Do portfolio marki OPPO już niedługo dołączy nowy tablet – OPPO Pad Air 2. Jeszcze przed premierą poznaliśmy specyfikację i design tego urządzenia. Wydaje się, że będzie to całkiem przyjemny tablet, jednak możecie mieć wrażenie, że już go gdzieś widzieliście.

Co zaoferuje OPPO Pad Air 2? (specyfikacja)

Patrząc na to urządzenie, a szczególnie na jego tył, można odnieść wrażenie, że już gdzieś spotkało się z taką konstrukcją. Jeśli na bieżąco śledzicie doniesienia ze świata urządzeń mobilnych, to charakterystyczną, okrągłą wyspę z aparatem, umieszczoną centralnie na tylnym, dwukolorowym panelu z pewnością powiążecie z zaprezentowanym w październiku 2023 roku tabletem OnePlus Pad Go. Nie jest to mylne wrażenie, ponieważ OPPO Pad Air 2 będzie w zasadzie jego rebrandem.

Według przedpremierowych informacji, podanych przez chińskiego operatora China Telecom, OPPO wyposaży swój nowy tablet w 11,4-calowy wyświetlacz LCD (LTPS) o rozdzielczości 2408×1720 pikseli. Pod maską urządzenia znajdzie się procesor MediaTek Helio G99, który będzie współpracować z 6 lub 8 GB RAM. Tablet zaoferuje także 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Energię do podzespołów dostarczy natomiast akumulator o pojemności 8000 mAh.

Zarówno aparatem do selfie, jak i głównym w OPPO Pad Air 2 mają zostać 8 Mpix sensory. Ponadto tablet będzie mógł pochwalić się czterema głośnikami (po dwa na każdą stronę) oraz GPS-em. Wszystko wskazuje na to, że nie pojawi się wersja tego urządzenia z modułem zapewniającym łączność z siecią komórkową. Z internetu jego użytkownicy skorzystają więc jedynie przez Wi-Fi.

rendery OPPO Pad Air 2 (źródło: MySmartPrice)

Kiedy premiera i jaka cena?

Producent potwierdził, że OPPO Pad Air 2 zadebiutuje w Chinach już 23 listopada 2023 roku, wraz z serią smartfonów Reno 11. Wiadomo, że tablet ma być występować w dwóch kolorach: Streaming Silver i Space Grey oraz będzie miał wymiary 255,12×188,04×6,89 mm i wagę 538 gramów.

Jego cena uzależniona będzie od konfiguracji RAM oraz pamięci wewnętrznej. Przedpremierowe doniesienia mówią, że zostały one wycenione następująco:

6/128 GB – 1299 juanów (~730 złotych),

8/128 GB – 1499 juanów (~840 złotych),

8/256 GB – 1699 juanów (~950 złotych).

Chociaż nie jest jeszcze oficjalnie wiadomo, czy tablet zadebiutuje globalnie, to jednak można mieć spore nadzieje na to, że pojawi się na polskim rynku, tak jak jego poprzednik, którego debiut można zaliczyć do udanych.