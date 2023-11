Duża zmiana na Instagramie. Pobierzesz wideo bezpośrednio w apce

Chociaż ostatnio o serwisach społecznościowych należących do Meta było głośno przede wszystkim w kontekście tego ile pieniędzy trzeba wydać na ich wersje bez reklam, to jednak teraz mamy dla Was dobrą wiadomość. Można powiedzieć, że Instagram poszedł w ślady innej dobrze znanej platformy i zezwoli na zapisywanie wideo za pomocą aplikacji.

Instagram inspiruje się TikTokiem

Oczywiście Instagram nie pierwszy raz inspiruje się chińską platformą. Już samo wprowadzenie sekcji „Reels” w listopadzie 2020 roku było odpowiedzią na rosnącą popularność TikToka i publikowanych na nim krótkich form wideo. Co ciekawe, później serwis ogłosił, że nie będzie promował treści, na których znajduje się znak wodny konkurencyjnej platformy.

To ciekawa sytuacja, ponieważ można powiedzieć, że platforma należąca do Meta po raz kolejny kopiuje TikToka. Dyrektor Instagrama Adam Mosseri za pomocą kanału nadawczego na tej platformie poinformował o najnowszych zmianach dotyczących rolek. Teraz każdy z użytkowników będzie mógł zapisać filmy dodane przez „publiczne konta”, bezpośrednio na swoim urządzeniu.

Analogia do konkurencyjnej, chińskiej platformy jest tutaj mocno zauważalna, ponieważ pobrane materiały wideo będą zawierać znak wodny Instagrama, z nazwą konta użytkownika, który udostępnił tę rolkę. Dokładnie tak samo funkcjonuje to w przypadku TikToka.

Warto dodać, że od lipca 2023 roku każde wideo, które zostało udostępnione na Instagramie, automatycznie trafia do sekcji „Reels”. Aby zapisać film na swoim smartfonie wystarczy dotknąć ikony udostępniania, a następnie z dostępnych opcji wybrać „pobierz”.

źródło: Instagram @mosseri

Nie zawsze będziesz mógł pobrać film

Tak, jak już wspomniałem wyżej, w swoim krótkim komunikacie szef platformy wspomniał jedynie o „publicznych kontach”. Oznacza to, że jeśli któraś z obserwowanych przez Was osób ustawienia swojego profilu wybrała na „prywatne”, to nie będzie możliwości zapisania filmu udostępnionego przez tego użytkownika.

Ponadto pobieranie rolek jest opcjonalne i każde publiczne konto może modyfikować ustawienia w taki sposób, żeby inni użytkownicy nie mogli pobierać wideo bezpośrednio za pomocą aplikacji. Konta będą miały możliwość wyłączenia nowej opcji w ustawieniach prywatności po wybraniu zakładki „Reels and Remix”. Po przejściu tam wystarczy odznaczyć opcję „Zezwalaj innym na pobieranie Twoich rolek”.

Bardzo ciekawy jest także fakt, że nie zawsze film zostanie zapisany z dźwiękiem. Jeśli pobierzemy rolkę, która wykorzystuje licencjonowany klip audio, to pobrany film nie będzie zawierał żadnego dźwięku.

Meta zaczęła umożliwiać zapisywanie Reels w USA w czerwcu 2023 roku, a teraz ma stopniowo udostępniać tę opcję użytkownikom na całym świecie.