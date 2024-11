Aplikacja ChatGPT na Windowsa dostępna dla wszystkich za darmo

OpenAI udostępniło aplikację ChatGPT na Windowsa wszystkim użytkownikom – można ją pobrać ze sklepu Microsoftu zupełnie za darmo. Twórcy bota udostępniają też nowe funkcje dla użytkowników aplikacji dedykowanej na macOS.

Aplikacja ChatGPT na Windowsa wreszcie szerzej dostępna

W październiku 2024 roku OpenAI udostępniło aplikację ChatGPT wybranym użytkownikom Windowsa. Jak wtedy wspominaliśmy – było kilka ograniczeń i wymogów do spełnienia, aby móc ją zainstalować. Jednym z najważniejszych było to, że apkę mogli zainstalować wyłącznie użytkownicy płatnych planów, takich jak takich jak Plus, Team, Edu lub Enterprise.

Aplikacja ChatGPT trafia na komputery z Windowsem (źródło: OpenAI)

Po niemalże miesiącu od premiery aplikacji dedykowanej na urządzenia z systemem Windows przedsiębiorstwo udostępnia ją wszystkim użytkownikom za darmo. Aby móc ją pobrać i zainstalować, konieczne jest posiadanie komputera z systemem operacyjnym Windows 10 minimum w wersji 17763.0.

The ChatGPT desktop app for Windows is now available for all users 🖥️



Get faster access to ChatGPT with the Alt + Space shortcut, and use Advanced Voice Mode to chat with your computer and get hands-free answers while you work.https://t.co/UzTM7ZGRpt pic.twitter.com/hQ2kyUELpI — OpenAI (@OpenAI) November 14, 2024

Funkcjonalność aplikacji ChatGPT na komputerach z Windowsem

Aplikacja ChatGPT, choć przez ostatni miesiąc była użytkowana przez ograniczone grono użytkowników, otrzymała pewne aktualizacje. Dodano m.in. możliwość robienia zdjęć za pomocą kamery internetowej komputera lub laptopa oraz dołączenia ich do konwersacji z botem. Poza tym funkcjonalność narzędzia uzupełniono o skrót klawiszowy Ctlr+ i Ctrl-, dzięki czemu można już skalować tekst.

OpenAI udostępniło również ustawienie dostosowania skrótu, aby łatwiej otwierać okno towarzyszące oraz dodało przycisk służący do sprawdzania nowych aktualizacji w Ustawieniach. Aplikację można pobrać bezpośrednio z Microsoft Store.

Apka obsługuje już także zaawansowany tryb głosowy, co sprawia, że można prowadzić z botem płynne rozmowy po polsku w czasie rzeczywistym oraz wygodnie poszukiwać informacji w historii wcześniejszych rozmów. Funkcja ta jest ograniczona i może być używana „przez krótki okres w każdym miesiącu”. Jak wynika z komunikatu wyświetlonego w aplikacji – „limity użycia mogą ulec zmianie”.

Aplikacja ChatGPT na macOS – co nowego?

ChatGPT od dłuższego czasu jest dostępny jako aplikacja na komputerach z systemem macOS. Tutaj również zaszło kilka ciekawych zmian. OpenAI ogłosiło, że bot może współpracować z innymi aplikacjami zainstalowanymi na komputerach, a wśród nich wspomina się o narzędziach programistycznych, takich jak: VS Code, Xcode, Terminal i iTerm2. Bot jest w stanie zrozumieć kod oraz wygenerować sugestie jego dotyczące – nie jest konieczne kopiowanie i wklejanie kodu w okno kontekstowe, co z pewnością przyspieszy pracę programistów.

ChatGPT 🤝 VS Code, Xcode, Terminal, iTerm2



ChatGPT for macOS can now work with apps on your desktop. In this early beta for Plus and Team users, you can let ChatGPT look at coding apps to provide better answers. pic.twitter.com/3wMCZfby2U — OpenAI Developers (@OpenAIDevs) November 14, 2024

W przyszłości lista obsługiwanych aplikacji ma zostać wydłużona. Niestety, nowość została udostępniona wyłącznie subskrybentom planów Plus i Team, a w ciągu najbliższych tygodni ma trafić także w ręce użytkowników planów Enterprise i Edu.