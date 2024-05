Oppo szykuje nowy tablet. To będzie mocny zawodnik

W sieci pojawiły się szczegółowe informacje o specyfikacji nadchodzącego tabletu chińskiego producenta. Oppo Pad 3 zapowiada się na urządzenie z naprawdę zachęcającą specyfikacją. Co zaoferuje?

Mocna specyfika przekona użytkowników?

Oppo to dla nas wciąż stosunkowo nowy gracz na rynku tabletów, ponieważ swoje pierwsze urządzenie tego typu, czyli Oppo Pad Air, na polski rynek wprowadził w 2023 roku. Następnie nad Wisłą mieliśmy okazję przyglądać się premierom modeli Oppo Pad 2 oraz Oppo Pad Neo. Teraz w sieci pojawiły się doniesienia o tym, że producent szykuje się do zaprezentowania tabletu Oppo Pad 3. Co o nim wiemy?

Nowe urządzenie, według przedpremierowych informacji, będzie mogło pochwalić się 12,1-calowym wyświetlaczem LCD, oferującym rozdzielczość 3000 x 2120 pikseli i częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz. Mówi się, że ekran może cechować się także proporcjami 7:5 i maksymalną jasnością wynoszącą 900 nitów. Pod maską ma znaleźć się znany z flagowców procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, współpracujący z maksymalnie 16 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Oprócz tego do naszej dyspozycji producent ma oddać aparat główny 13 Mpix i kamerkę do selfie 8 Mpix. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny ma być akumulator o pojemności 9510 mAh, obsługujący szybkie ładowanie przewodowe o mocy 67 W. Po wyjęciu z pudełka urządzenie ma działać w oparciu o system Android 14 z nakładką ColorOS.

Portal gizmochina, powołując się na doniesienia przekazane przez informatora Digital Chat Station wspomina także, że nadchodzący sprzęt zyska obudowę w całości wykonaną z metalu, a także, że jego wyświetlacz będzie oferował możliwość obsługi za pomocą Oppo Pencil 2.

Oppo Pad 2 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Dostępność Oppo Pad 3

Warto podkreślić, że są to jedynie przedpremierowe informacje. Producent nie potwierdził jeszcze ani specyfikacji, ani daty premiery tabletu. Dokładnie to samo tyczy się jego dostępności. Patrząc na to, że jego poprzednik zadebiutował na naszym rynku, możemy mieć nadzieję, że również model z trójką w nazwie pojawi się na półkach sklepowych w Polsce.

W sieci pojawiają się jednak informacje o tym, że Oppo Pad 3 może nie opuścić rodzimego dla producenta, chińskiego rynku. Gdyby rzeczywiście tak się stało, wówczas w Europie będziemy mogli liczyć jedynie na to, że urządzenie zadebiutuje jako OnePlus Pad 2. Te przypuszczenia wynikają z faktu, że OnePlus Pad był w zasadzie rebrandingiem Oppo Pad 2.