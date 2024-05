Nowy Fitbit udowadnia, że smartwatch dla dzieci nie musi być tandetny i nudny

Smartwatch Fitbit Ace LTE zasługuje na uwagę. W końcu stoi przed nim ważne zadanie – zachęcenie dzieci do większej aktywności fizycznej. Nie jest to łatwa misja, ale firma wpadła na kilka ciekawych pomysłów.

Co oferuje Fitbit Ace LTE?

Fitbit Ace LTE nie jest urządzeniem, które ma konkurować z najlepszymi smart zegarkami na rynku. Pokazuje on jednak, że smartwatch dla dziecka nie musi być tandetny i nieciekawy. Co więcej, producent zadbał o zestaw specjalnych funkcji, które skierowane są właśnie dla najmłodszych użytkowników i niewykluczone, że zachęcą one do dodatkowej aktywności fizycznej.

Smartwatch wyposażony jest w ekran OLED, który charakteryzuje się zagęszczeniem pikseli na poziomie 333 ppi (naprawdę niezły wynik). Wyświetlacz chroniony jest szkłem Gorilla Glass 3. Ponadto, jeśli rodzic uzna, że nie jest to wystarczające, to w pudełku znajduje się plastikowe etui, zapewniające dodatkową ochronę ekranu i obudowy zegarka. Co jeśli zegarek będzie miał kontakt z wodą? Bez obaw, nie powinno to być żadnym problemem, bowiem urządzenie jest wodoszczelne (5 ATM, do 50 metrów).

Co ciekawe, jeśli chodzi o specyfikację, to niektóre rozwiązania znane są już z Pixel Watcha 2. Sercem smartwatcha Fitbit Ace LTE jest procesor Qualcomm 5100, któremu towarzyszy 2 GB RAM i 32 GB na dane. Mamy nawet identyczne złącze ładowania, jak w Pixelu, które kojarzyć może się ze sposobem ładowania Apple Watcha, aczkolwiek widoczne są cztery piny.

Nie zabrakło czujników, których zadaniem jest zbieranie informacji na temat organizmu użytkownika. Na pokładzie mamy m.in. optyczny czujnik tętna. Ze względu na prostszą budowę niż we wspomnianym Pixel Watchu 2, nie mamy chociażby funkcji EKG. Smartwatch wyposażono jeszcze w akcelerometr, żyroskop, wysokościomierz, magnetometr i czujnik światła otoczenia.

Jak sugeruje już sama nazwa, Fitbit Ace LTE oferuje obsługę sieci komórkowej. Może więc zostać wykorzystany do komunikacji z dzieckiem. Z kolei moduł GPS pozwoli na dokładniejsze śledzenie lokalizacji młodego użytkownika. Zegarek obsługuje jeszcze Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 i ma NFC, które już niebawem ma zapewnić funkcję płatności zbliżeniowych.

Akumulator o pojemności 328 mAh pozwoli na 16 godzin pracy. Nie jest to wynik możliwie najdłuższego działania bez ładowarki – zakłada on korzystanie z funkcji oferowanych przez Fitbit Ace LTE. Nie obejmuje jednak włączonej funkcji AOD.

Smartwatch zapewnia funkcje stworzone dla dzieci

Urządzenie działa pod kontrolą Wear OS, ale już sam interfejs systemu operacyjnego zdradza docelową grupę użytkowników – jest kolorowo, prosto i przystępnie. Do tego dochodzi zestaw funkcji, które zostały opracowane dla najmłodszych odbiorców.

Mamy gry, ale zaprojektowane w taki sposób, aby zachęcić do większej aktywności fizycznej. Przykładowo, aby pokonać kolejne poziomy w grach, konieczne będzie uzyskanie odpowiedniego poziomu aktywności w ciągu dnia. Interesującym rozwiązaniem są wirtualne stworzenia Eejies, których poziom zadowolenia i zdrowia zależy od aktywności dziecka. Za wykonywanie ćwiczeń przewidziane są nawet specjalne bonusy dla tych wirtualnych stworzonek.

Fitbit Ace LTE został wyceniony na 229,95 dolarów i obecnie oferowany jest w przedsprzedaży. Niestety, aktualnie nie jest on oficjalnie dostępny w Polsce.