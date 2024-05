Nothing ma specjalną edycję swojego smartfona. Wygląda jak skompresowany R2D2

Tak kolorowego smartfona Nothing jeszcze nie miało. Choć może obudowa nowej specjalnej wersji Phone (2a) nie charakteryzuje się feerią barw, możecie mi wierzyć, że producent jeszcze nigdy nie wykorzystał tylu kolorów w jednym modelu.

Kilka kolorów to szczyt możliwości Nothing Phone (2a)

Firma Nothing od samego początku dba o dobrą rozpoznawalność swoich produktów, w hierarchii ważności poszczególnych elementów urządzeń wysoko stawiając design. Sam fakt, że smartfony tego producenta kojarzą się ze świecącymi elementami w obudowie świadczy o pewnej stałości, wierności wytyczonej ścieżce.

Podobnie rzecz się ma z przezroczystymi „pleckami” smartfonów oraz minimalizmem, jeśli chodzi o dobór wersji kolorystycznych. Nothing Phone (2) występuje więc tylko w wersji szarej oraz białej. Żadnych kolorowych pióropuszy, nawet w stonowanych wersjach, jak na przykład w Pixelach 8a.

Na blogu firmy pojawił się nowy wpis prezentujący Nothing Phone (2a) Special Edition, którego detale pomalowane są na inne kolory – wszystkie, jakich do tej pory producent używał w innych produktach. Nigdy jednak nie wylądowały one w jednym urządzeniu i t się właśnie zmieniło w kontekście Edycji Specjalnej.

Taki zabieg stylistyczny można pokochać albo znienawidzić – ostatni z modeli Nothing wygląda bowiem jak sprasowany do postaci kostki z tworzywa i szkła robot R2D2 z serii filmów Gwiezdne Wojny, albo jak jakieś zaginione dzieło Pieta Mondriana.

Ile za taką abstrakcję?

Specjalna edycja Nothing Phone (2a) pod względem technicznym nie różni się w ogóle od wersji podstawowej. Nie jest to też pierwsza ekskluzywna opcja kolorystyczna w historii tego modelu, bo miesiąc temu mogliśmy przyjrzeć się wydaniu w kolorze niebieskim. Tym razem jednak na stronie producenta podano oficjalną cenę, także polską.

Sprzęt wyceniono na 1679 złotych w opcji 12 GB + 256 GB, a więc o 230 złotych drożej od standardowej wersji Phone (2a), przy czym nie da się go jeszcze kupić. Na stronie istnieje opcja zapisania się na listę mailingową, dzięki której dowiemy się, kiedy można spodziewać się rozpoczęcia dystrybucji w naszym regionie.