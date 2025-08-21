Nowy smartfon Oppo. Lista jego atutów właśnie się wydłużyła

Powoli na horyzoncie zaczyna majaczyć smartfon Oppo Find X9 Pro. Wygląda na to, że reprezentant wysokiej półki będzie miał sporo do zaoferowania. Już wcześniej pojawiły się doniesienia na temat topowego procesora i olbrzymiego akumulatora, a teraz dołączyły do nich świetne wieści na temat aparatów.

Cztery oczka smartfona Oppo Find X9 Pro

Według tych rewelacji, jakimi Yogesh Brar podzielił się w serwisie X, smartfon Oppo Find X9 Pro zostanie wyposażony w sekcję fotograficzną złożoną z czterech obiektywów. Mają to być mianowicie:

główny sensor Sony Lytia LYT-828 o rozdzielczości 50 Mpix,

ultraszerokokątny aparat Samsung ISOCELL JN5 o rozdzielczości 50 Mpix,

teleobiektyw Samsung ISOCELL HP5 o rozdzielczości 200 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym,

wspomagający czujnik koloru i migotania o rozdzielczości 2 Mpix.

Z przodu natomiast zainstalowany zostanie kolejny sensor Samsung ISOCELL JN5 o rozdzielczości 50 Mpix. Taki zestaw pozwala wiele oczekiwać nie tylko w kontekście samej jakości zdjęć, ale też wszechstronności, jeśli chodzi o możliwości fotograficzne.

Bez wątpienia chiński producent powalczy o tytuł jednego z najlepszych smartfonów fotograficznych na rynku. Jego poprzednik – Oppo Find X8 Pro – plasuje się obecnie na 10. miejscu w rankingu DxOMark. Warto przy okazji wspomnieć, że na szczyt zestawienia niedawno wdarł się model Huawei Pura 80 Ultra, detronizując wcześniejszego lidera, Oppo Find X8 Ultra.

Jaki będzie smartfon Oppo Find X9 Pro?

Co jeszcze wiadomo (albo przynajmniej wydaje nam się, że wiadomo) o nadchodzącym modelu? Z wcześniejszych doniesień wynika na przykład, że smartfon Oppo Find X9 Pro zaoferuje olbrzymi akumulator (o pojemności 7000 albo i 7500 mAh).

Jego sercem ma być natomiast topowy chipset MediaTek Dimensity 9500, który nie doczekał się jeszcze oficjalnej prezentacji. Obraz wyświetlany będzie na 6,78-calowym panelu LTPO OLED o rozdzielczości 1,5K, a cała konstrukcja – cechować się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP68 / IP69.

Wszystko wskazuje na to, że na weryfikację tych rewelacji jeszcze chwilę poczekamy. Premiery smartfona Oppo Find X9 Pro spodziewamy się bowiem dopiero w okolicach tegorocznego października.