Dino rzuca rękawicę Biedronce i Lidlowi

Sieć handlowa z polskimi korzeniami usiłuje dogonić Biedronkę i Lidla. Dino ma zamiar stworzyć narzędzie, dzięki któremu może przyciągnąć kolejnych klientów.

Dino chce stać się silniejszym konkurentem Biedronki i Lidla

Polska sieć handlowa Dino powstała ponad 25 lat temu, a w ostatnich latach zaczęła dynamicznie się rozwijać. Sklepy lokalizowane są głównie w małych i średnich miejscowościach, a także na peryferiach większych miast, stając się sporą konkurencją dla Lidla czy Biedronki. Jedną z usług sieci Dino jest możliwość wypłaty gotówki, co jest szczególnie przydatne na wsiach i w niewielkich miastach, gdzie dostępność bankomatów i wpłatomatów jest mocno ograniczona.

Jest jednak coś, czego polskiej sieci marketów brak. Klienci Dino wciąż nie doczekali się aplikacji mobilnej, ale wygląda na to, że wkrótce to się zmieni. Firma poszukuje bowiem pracownika na stanowisko „Kierownik produktu (aplikacja lojalnościowa)”. Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie między innymi:

opracowanie i realizacja strategii rozwoju aplikacji,

planowanie i nadzorowanie procesów dotyczących nowych funkcji, aktualizacji czy optymalizacji aplikacji,

przeprowadzanie analizy potrzeb użytkowników i trendów rynkowych,

opieka nad całym cyklem życia aplikacji,

koordynowanie działań z zespołem odpowiedzialnym za marketing.

Jak zaznacza portal Wiadomości Handlowe, przedsiębiorstwo przygotowuje się do stworzenia własnej aplikacji mobilnej od kilku lat. Prezes TM360 – Roman Szymczak – jakiś czas temu wspomniał, że Dino mogłoby rozważyć wdrożenie aplikacji z personalizowanymi ofertami, listami zakupów i systemem lojalnościowym, co zwiększyłoby lojalność klientów miejskich.

Dino goni Biedronkę i Lidla

Pod koniec czerwca 2025 roku Dino pochwaliło się, że sieć obejmuje już 2835 sklepów, przy czym 147 z nich zostało otwartych w pierwszym półroczu 2025 roku. Warto wspomnieć w tym miejscu, że Biedronka na koniec pierwszej połowy 2025 roku zadeklarowała, że ma już 3802 placówki, natomiast Lidl ponad 900.

Dino goni się z Biedronką i Lidlem. Pod względem przychodów polska sieć jest trzecim największym detalistą spożywczym w naszym kraju. W 2024 roku przychody prezentowały się następująco:

Biedronka – 102 miliardy złotych,

Lidl – 41,3 miliardy złotych,

Dino – 29,3 miliardy złotych.

Warto jednak zaznaczyć, że w pierwszym kwartale 2025 roku – w stosunku rok do roku – polska sieć handlowa wygenerowała o 10,2% większe przychody.