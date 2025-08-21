Nowy Snapdragon do zegarków. Z jedną, ale ważną zmianą

Firma Qualcomm zaprezentowała najnowszą platformę, stanowiącą bazę dla smartwatchy i innych akcesoriów typu wearable. Niestety, specyfikacja chipsetu Snapdragon W5+ Gen 2 rozczarowuje. Nie dlatego, że jest kiepska – prawdopodobnie ponownie napędzi jedne z najlepiej działających urządzeń na rynku. Dlaczego więc? Ponieważ w porównaniu do poprzedniej generacji nie zmieniło się prawie nic.

Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 2 już jest. Gdzie różnice?

Układ Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 2 powstał w oparciu o ten sam proces technologiczny 4 nm, co Snapdragon W5+ Gen 1. Wykorzystuje ten sam procesor główny SW5100 (z czterema rdzeniami Cortex-A53 o taktowaniu 1,7 GHz), ten sam koprocesor QCC5100 (z rdzeniami M55 o taktowaniu 0,25 GHz), ten sam procesor graficzny Adreno A702 oraz ten sam procesor do przetwarzania sztucznej inteligencji Hexagon V66K.

Obsługuje tę samą pamięć LPDDR4 (do 2133 MHz) oraz te same typy łączności bezprzewodowej: Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3 i NFC. Dopiero w kontekście łączności satelitarnej możemy mówić o jakiejkolwiek różnicy. Do systemów GPS (L1/L5), GLONASS, Galileo i Beidou dołączyła mianowicie technologia NB-NTN.

Co to jest NB-NTN w chipsecie Snapdragon W5+ Gen 2?

Wbrew pozorom to całkiem spora nowinka. NB-NTN (czyli Narrowband Non-Terrestrial Network) jest technologią łączności satelitarnej, umożliwiającą dwukierunkowe przesyłanie wiadomości alarmowych z dala od zasięgu sieci komórkowych czy Wi-Fi. Może okazać się niezwykle praktyczne podczas wypraw w nieznane.

Poza tym Qualcomm chwali się jeszcze technologią uczenia maszynowego, mającą zwiększać dokładność pozycjonowania GPS o 50% w porównaniu do pierwszej generacji oraz trochę niższym zużyciem energii. W notce prasowej zwraca się również uwagę na obsługę różnych systemów operacyjnych: nie tylko Wear OS, ale tylko zwykłego Androida czy Free RTOS.

Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 2 (źródło: Qualcomm)

Jest też procesor Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2

Tak jak w przypadku poprzedniej generacji, na rynku równocześnie ląduje chipset Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 – brak plusa w nazwie symbolizuje nieobecność koprocesora, odciążającego procesor główny w mniej wymagających zadaniach. Poza tym jednym szczegółem specyfikacja jest bliźniacza.

O możliwościach jednego i drugiego chipsetu najprawdopodobniej przekonamy się już niebawem. Pierwszym, znanym nam urządzeniem, wykorzystującym platformę Snapdragon W5 Gen 2 (wzbogaconą o koprocesor Google), jest Google Pixel Watch 4, którego rynkowa premiera została zapowiedziana na 9 października 2025 roku.