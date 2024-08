Niezła specyfikacja i funkcja walkie-talkie. Oppo F27 debiutuje na rynku

Chiński producent ma już kilka podobnych urządzeń w swojej ofercie, ale nic nie powstrzymało go przed dodaniem kolejnego. I dobrze, bo smartfon Oppo F27 5G również prezentuje się bardzo ciekawie – szczególnie dla osób celujących w średnią półkę.

Oppo F27 5G debiutuje na rynku. To ciekawy model

W czerwcu na rynku pojawił się smartfon Oppo F27 Pro+ 5G. Teraz premiery doczekał się jego uboższy brat: F27 5G. To średniak, który ma co nieco do zaoferowania, w tym niejedną ciekawostkę.

fot. producenta

Wśród tych ciekawostek znajduje się na przykład funkcja walkie-talkie. Wykorzystując BeaconLink możliwe jest bezprzewodowe połączenie ze sobą kilku smartfonów tego producenta i używanie ich jak krótkofalówek na dystansie maksymalnie 200 metrów. Ot, osobliwa drobnostka.

Bardziej praktyczną ciekawostką jest natomiast LED-owy pierścień wokół wyspy aparatów, który może świecić na różne kolory, aby sygnalizować rozmaite powiadomienia czy odtwarzanie muzyki. A skoro już przy aparatach jesteśmy, to dodam od razu, że pomimo czterech widocznych „oczek” w rzeczywistości kamera jest podwójna: 50 Mpix (f/1,8) + 2 Mpix (f/2,4).

fot. producenta

Z przodu znajduje się aparat o rozdzielczości 32 Mpix, umieszczony w otworze wyciętym w 6,67-calowym wyświetlaczu AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Nieźle wypada także jego jasność maksymalna, sięgająca 2100 nitów.

Sercem urządzenia jest przyzwoity chipset MediaTek Dimensity 6300, który do pomocy otrzymał 8 lub 12 GB RAM. Do tego dochodzi 128 lub 256 GB pamięci na pliki, a dopełnieniem całości jest akumulator o pojemności 5000 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 45 W.

Konstrukcja jest pyło- i wodoodporna (zgodnie z normą IP64), a system to oczywiście Android 14 z nakładką ColorOS 14.

Cena i dostępność

Aktualnie Oppo F27 5G jest dostępny wyłącznie w Indiach, gdzie jego ceny rozpoczynają się od 26999 rupii (równowartość ~1240 złotych).

Nie wiadomo, czy trafi też do sprzedaży w Polsce, ale w naszym kraju można już kupić model, cechujący się niemal bliźniaczą specyfikacją, a do tego większymi możliwościami fotograficznymi. Mam tu na myśli Oppo Reno 12 F 5G. Znajdziesz go między innymi w sklepach Komputronik, Media Expert i RTV EURO AGD (to linki afiliacyjne, korzystając z nich wspierasz naszą działalność. Dziękujemy!).