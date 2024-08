SkyShowtime trafia do oferty Play. W pakiecie znajdą się kanały linearne

Platforma VOD SkyShowtime będzie dostępna w pakiecie u operatora Play. Wraz z treściami standardowo dostępnymi w subskrybowanym serwisie użytkownicy skorzystają z dwóch kanałów linearnych.

Platforma SkyShowtime jest dostępna w Polsce od ponad roku

Serwis VOD jest dostępny dla polskich użytkowników już od 1,5 roku, a dokładniej od dnia święta zakochanych, czyli 14 lutego 2023 roku. Choć mogłoby się wydawać, że kolejna platforma streamingowa może mieć trudno na polskim rynku, to od samego początku niejedną promocją na subskrypcję zachęciła wielu kinomaniaków.

W ofercie znajdziemy pakiet bez reklam – obecnie opłata miesięczna wynosi 24,99 złotych za miesiąc – oraz nieco tańszy z reklamami za 19,99 złotych, co dodatkowo przekonuje osoby lubiące oszczędności.

Pod koniec lipca serwis ogłosił też, że m.in. w Polsce od 5 sierpnia 2024 roku wykupienie subskrypcji będzie możliwe za pośrednictwem kanałów platformy Amazon Prime Video. Dzięki temu użytkownicy nie muszą zakładać wielu kont. Teraz przyszedł czas na kolejną kooperację. Tym razem współpracę z serwisem nawiązał operator Play. Jak zaznaczył Monty Sarhan – CEO platformy – jest to pierwsze tego typu partnerstwo w Polsce. Z jakich pakietów będą mogli skorzystać abonenci?

SkyShowtime w Play

Klienci fioletowego operatora otrzymają możliwość subskrypcji planu Standard Plus, a więc wersji bez reklam. Dodatkowo abonenci, którzy zdecydują się na wykupienie dostępu do serwisu, otrzymają od operatora możliwość skorzystania z dwóch kanałów linearnych. Będą to SkyShowtime 1 oraz 2.

Dość młoda na polskim rynku platforma oferuje mnóstwo różnorodnych treści. Subskrybenci znajdą na niej nie tylko starsze produkcje, ale także najnowsze propozycje, które jakiś czas temu były dostępne w kinach. Znajdziemy tam tytuły takie, jak Bob Marley: One Love, Tatuażysta z Auschwitz, zeszłoroczne Mission: Impossible – Dead Reckoning i świeże hity dla najmłodszych, w tym m.in. Trolle 3, Wyfrunięci czy też uwielbiany Psi Patrol: Wielki film. Poza tym dostępne są również seriale, np. Star Trek: Discovery – od pierwszego do piątego sezonu – czy Pingwiny z Madagaskaru.

Subskrypcję możecie wykupić też bezpośrednio na stronie SkyShowtime (to link afiliacyjny, korzystając z niego, wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!).