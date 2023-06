Na co komu tablet, skoro można mieć 27-calowy monitor wbudowany w… walizkę?

Nieważne jak długo bym nie wpatrywał się w ten produkt, nie mogę wyjść z podziwu, że można było wpaść na coś takiego. W końcu po co brać ze sobą tablet, skoro można zabrać cały 27-calowy monitor?

Walizka z ekranem

StanbyME Go 27LX5 produkcji LG to najdziwniejszy sprzęt, jaki zobaczycie w tym miesiącu, jeśli nie roku. Koreańczycy opracowali 27-calowy monitor o rozdzielczości Full HD i zamknęli go w dopasowanej walizce. Oczywiście gdyby na tym kończyła się historia, nie byłoby tak ciekawie. Co zatem jeszcze oferuje „monitoro-walizka” LG?

Źródło: LG

Ekran zamocowano na specjalnym stelażu, dzięki czemu można go wysunąć do góry o 18 centymetrów oraz obrócić i odchylić o 90 stopni. Urządzenie może pracować w trybie pionowym, poziomym lub „stolikowym”, czyli na płasko. Dodatkowo wyświetlacz współpracuje z technologią Dolby Vision. Co się natomiast tyczy dźwięku, ten wydobywa się z 20-watowych głośników, które dostosowują dźwięk do kąta, pod jakim znajduje się wyświetlacz. Pojawiło się też wsparcie dla Dolby Atmos.

Ciekawostka od LG, choć raczej nie dla wszystkich

LG StanbyME Go oparto na platformie webOS, dzięki której możemy przesyłać treści z urządzeń z iOS-em lub Androidem za pomocą AirPlay i klonowania ekranu. Gdyby ktoś wolał bardziej przewodowe rozwiązania przesyłania obrazu, to znalazło się również miejsce na gniazdo HDMI. Sprzęt można obsługiwać zarówno za pomocą znajdującego się w walizce pilota, jak i głosowo.

Według LG, walizka przeszła 11 testów wytrzymałości obejmujących m.in.: niskie ciśnienie, wysoką i niską temperaturę, pył, wibracje, oprysk solą, wstrząs i upadek. Wyświetlacz jest na tyle inteligentny, że włącza i wyłącza się po otworzeniu lub zamknięciu pokrywy. Nie zabrakło też dostępu do źródła energii – urządzenie jest w stanie pracować na wbudowanej baterii przez 3 godziny. Koreański monitor w walizce trafi do sprzedaży 7 lipca w cenie 1,17 miliona wonów (~3760 złotych).

Wątpię, by StanbyME Go trafił do oficjalnej sprzedaży poza Południową Koreą – to jedno z tych dziwnych urządzeń, które raczej nie sprzedałoby się dobrze w Europie czy Stanach. Chociaż z drugiej strony, gdyby tak na świeżym powietrzu podpiąć do jakiegoś źródła prądu z napięciem 230V PlayStation 5 lub Xboxa Series S, a konsolę do „walizko-monitora” to granie mobilne w 2023 roku nabrałoby nowego znaczenia…