Acer ma dwa nowe modele tabletów, ale tylko jeden będzie sprzedawany w Polsce

Acer przygotował dwa nowe modele tabletów dla tych, którzy poszukują przenośnych urządzeń do używania w domu i poza nim. To raczej produkty z niższej półki cenowej, ale mają całkiem ładne ekrany. Jeden z nich trafił do sklepów w Polsce.

Dwa tablety o kilku cechach wspólnych

Acer postanowił, że dwa modele tabletów, które właśnie wprowadza na rynek, będą miały wiele cech wspólnych. Jedną z nich jest zastosowany procesor, czyli ośmiordzeniowy MediaTek Kompanio 500, pracujący z maksymalną częstotliwością 2 GHz.

Kolejne podobieństwa zachodzą w temacie wykorzystanej pamięci. W obu konstrukcjach można spotkać maksymalnie 6 GB RAM oraz 128 GB pamięci flash eMMC. Istnieje też opcja rozbudowy dostępnego miejsca za pomocą gniazda microSD.

Cechami łączącymi Iconia Tab P10 oraz Iconia Tab M10, są także: bateria o pojemności 6000 mAh, port USB-C do ładowania, podwójne głośniki, tylna kamera 8 Mpix z autofocusem oraz przedni aparat 5 Mpix.

Ona tablety dostarczane są z preinstalowaną aplikacją Google Kids Space i opcjami Google Entertainment Space, by sprostać oczekiwaniom różnych grup odbiorców.

Acer Iconia Tab P10 (fot. Acer)

Parę istotnych różnic między tabletami Acera

Najbardziej liczący się dla nas model, to Iconia Tab P10. Sprzęt wyposażono w 10,4-calowy wyświetlacz IPS WUXGA o rozdzielczości 2K (2000 x 1200 pikseli), a także obudowę ze stopu aluminium. Ma ona grubość 7,8 mm, a waży 440 gramów.

Acer Iconia Tab M10 (fot. Acer)

Z kolei Iconia Tab M10 jest wyposażony w nieco mniejszy, 10,1-calowy ekran IPS o niższej rozdzielczości (1920 x 1200 pikseli). W zestawie znajduje się też przezroczyste etui z TPU, które chroni sprzęt przed uszkodzeniami obudowy. Całość waży 430 gramów.

Najważniejszą różnicą z perspektywy użytkownika jest kwestia dostępności. W Polsce kupimy jedynie model Acer Iconia Tab P10. Drugi z tabletów nie jest planowany do sprzedaży w naszym kraju.

Ile zatem zapłacimy za Iconia Tab P10? W Polsce tablet sprzedawany jest przez Media Expert w cenie 999 złotych.