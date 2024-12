Świetna konsola Lenovo powróci w tańszym wydaniu

Tuż przed startem targów CES 2025 doczekaliśmy się wycieku informacji na temat urządzenia Lenovo Legion Go S. To nowa przenośna konsola do gier, a właściwie przenośny gamingowy komputer. Ma stanowić ciekawą propozycję dla osób, którym podstawowy model z tej serii wydaje się nieco za drogi.

Lenovo Legion Go S – nieco tańsza zabawka

Mniej więcej rok temu na łamach Tabletowo.pl pojawiła się recenzja Lenovo Legion Go. Bartkowi sprzęt ten naprawdę przypadł do gustu, w efekcie czego przyznał mu notę 9/10. Choć na horyzoncie majaczy już jego następca, to w tak zwanym międzyczasie producent pracował też nad modelem alternatywnym. Zubożył specyfikację, dopisał w nazwie S i obniżył cenę o jakieś 100-200 euro.

Według nieoficjalnych informacji model Lenovo Legion Go S ma na pokładzie procesor AMD Ryzen Z2 Go. Ten oparty na architekturze Zen 3+ układ APU ma 4 rdzenie i 8 wątków. Za przetwarzanie grafiki odpowiada jednostka Radeon 800M bazująca na RDNA2. Jeśli zaś chodzi o pamięć, można liczyć na 16 lub 32 GB RAM oraz 512 GB lub 1 TB przestrzeni na pliki.

Lenovo Legion Go S (źródło: Lenovo/VideoCardz)

Serwis VideoCardz podaje, że Lenovo Legion Go S odda do dyspozycji użytkowników także dwa porty USB 4 oraz zintegrowane kontrolery TrueStrike. Te ostatnie – w przeciwieństwie do modelu podstawowego – będą przymocowane na stałe. Poza podstawowymi przyciskami (z przodu, na górze i z tyłu) zaoferują dwie gałki, krzyżak i dwa triggery.

Lenovo Legion Go S (źródło: Lenovo/VideoCardz)

Obraz wyświetlany ma być na nieco mniejszym, bo 8-calowym wyświetlaczu IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli. Panel ten zaoferuje odświeżanie z częstotliwością 120 Hz, 100% pokrycia palety sRGB oraz jasność dochodzącą do 500 nitów. Dopełnieniem całości będzie zaś akumulator 55,5 Wh.

Premiera Lenovo Legion Go S już w styczniu?

Pełna prezentacja, jak i sklepowa premiera, została zaplanowana na początek 2025 roku. Mówi się, że konsola Lenovo Legion Go S będzie kosztować ~600 euro (równowartość ~2560 złotych), a do wyboru będą dwie wersje. Pierwsza – biała – będzie mieć na pokładzie system Windows 11, druga zaś – szara – zaoferuje SteamOS.

Równocześnie światu pokazana ma zostać bardziej wypasiona konsola Lenovo Legion Go 2 – z procesorem AMD Ryzen Z2 Extreme, kartą graficzną Radeon 890M oraz 8,8-calowym wyświetlaczem typu OLED.