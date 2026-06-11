Operatorzy sypią promocjami i prezentami na Mundial 2026

Już dziś o godzinie 21:00 czasu polskiego rozpocznie się Mundial 2026 – spotkaniem reprezentacji Meksyku i Republiki Południowej Afryki. Dwóch operatorów przygotowało specjalne oferty, które być może choć trochę złagodzą ból spowodowany brakiem Polaków wśród drużyn, walczących o Puchar Świata.
Promocja na Mundial 2026 w Vectra
Choć reprezentacja Polski nie zakwalifikowała się na Mundial 2026, wcale nie oznacza to, że Polacy nie będą oglądać piłkarskich spotkań drużyn z innych krajów. Vectra doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego przygotowała specjalną promocję na Mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn w 2026 roku.
Osoby, które nie są jeszcze klientami tego operatora, mogą wykupić telewizję w pakiecie Stalowym (z dostępem do 37 kanałów) z dekoderem PVR w cenie od 39,99 złotych miesięcznie od drugiego miesiąca, ponieważ abonament za pierwszy wyniesie za 0 złotych.
Vectra oferuje również bogatszy zestaw z telewizją w pakiecie Srebrnym, dostępem do Eleven Sports i HBO Max oraz internetem o prędkości do 300 Mbit/s za 94,99 złotych miesięcznie + 4,99 złotych za modem. W tym przypadku klient zapłaci za pierwszy miesiąc tylko 4,99 złotych za wypożyczenie modemu.
Z kolei obecni klienci, którzy korzystają już z internetu, ale nie posiadają telewizji, mogą dokupić pakiet Stalowy za 40 złotych miesięcznie (pierwszy miesiąc będzie za 0 złotych). Natomiast osoby, posiadające telewizję i dekoder HD, mogą wymienić go na dekoder Vectra 4K BOX PVR z funkcją nagrywania i Time Shift (pozwala ona zatrzymać program i cofnąć go o nawet ~2 godziny) za dodatkowe 15 złotych miesięcznie.
Dostęp do telewizji można uzyskać również za pośrednictwem serwisu pod adresem tvsmart.pl. Pakiet Start (z dostępem do 43 kanałów, w tym TVP1 i TVP2) kosztuje 9,99 złotych miesięcznie. Na Mundial 2026 Vectra przygotowała natomiast promocję na pakiet Max ze 124 kanałami – przez pierwszy miesiąc można korzystać z niego za 0 złotych. Od drugiego miesiąca opłata wyniesie 39,99 złotych miesięcznie, jeśli klient nie zrezygnuje z subskrypcji.
Promocja operatora Fonia na Mundial 2026 – darmowe gigabajty za gole. Jest też nowa oferta
Na Mundial 2026 Fonia z kolei zdecydowała się przygotować promocję, w ramach której przyzna klientom bonusowe gigabajty – po 1 GB za każdy strzelony gol podczas Pucharu Świata. Otrzymają je osoby, które przeniosą numer z innej sieci i wybiorą zasięg Orange w trakcie trwania turnieju. Dodatkowe gigabajty zostaną przyznane w formie jednej paczki po tym, jak zakończy się Mundial 2026.
Równocześnie Fonia odświeża swoją ofertę. Od teraz klienci mają do wyboru trzy pakiety. W każdym są nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet internetu:
- 31 GB za 17 złotych miesięcznie (lub 15 złotych miesięcznie przy płatności rocznej),
- 50 GB za 25 złotych miesięcznie (lub 22,50 złotych miesięcznie przy płatności rocznej),
- 100 GB za 33 złote miesięcznie (lub 30 złotych miesięcznie przy płatności rocznej).
Fonia pozwala wybrać zasięg Orange lub Plusa oraz udostępnia eSIM. Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony – można wypowiedzieć ją w dowolnym momencie.