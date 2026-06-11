Operatorzy sypią promocjami i prezentami na Mundial 2026

Już dziś o godzinie 21:00 czasu polskiego rozpocznie się Mundial 2026 – spotkaniem reprezentacji Meksyku i Republiki Południowej Afryki. Dwóch operatorów przygotowało specjalne oferty, które być może choć trochę złagodzą ból spowodowany brakiem Polaków wśród drużyn, walczących o Puchar Świata.

Promocja na Mundial 2026 w Vectra

Choć reprezentacja Polski nie zakwalifikowała się na Mundial 2026, wcale nie oznacza to, że Polacy nie będą oglądać piłkarskich spotkań drużyn z innych krajów. Vectra doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego przygotowała specjalną promocję na Mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn w 2026 roku.

Osoby, które nie są jeszcze klientami tego operatora, mogą wykupić telewizję w pakiecie Stalowym (z dostępem do 37 kanałów) z dekoderem PVR w cenie od 39,99 złotych miesięcznie od drugiego miesiąca, ponieważ abonament za pierwszy wyniesie za 0 złotych.

Vectra oferuje również bogatszy zestaw z telewizją w pakiecie Srebrnym, dostępem do Eleven Sports i HBO Max oraz internetem o prędkości do 300 Mbit/s za 94,99 złotych miesięcznie + 4,99 złotych za modem. W tym przypadku klient zapłaci za pierwszy miesiąc tylko 4,99 złotych za wypożyczenie modemu.

Z kolei obecni klienci, którzy korzystają już z internetu, ale nie posiadają telewizji, mogą dokupić pakiet Stalowy za 40 złotych miesięcznie (pierwszy miesiąc będzie za 0 złotych). Natomiast osoby, posiadające telewizję i dekoder HD, mogą wymienić go na dekoder Vectra 4K BOX PVR z funkcją nagrywania i Time Shift (pozwala ona zatrzymać program i cofnąć go o nawet ~2 godziny) za dodatkowe 15 złotych miesięcznie.

Dostęp do telewizji można uzyskać również za pośrednictwem serwisu pod adresem tvsmart.pl. Pakiet Start (z dostępem do 43 kanałów, w tym TVP1 i TVP2) kosztuje 9,99 złotych miesięcznie. Na Mundial 2026 Vectra przygotowała natomiast promocję na pakiet Max ze 124 kanałami – przez pierwszy miesiąc można korzystać z niego za 0 złotych. Od drugiego miesiąca opłata wyniesie 39,99 złotych miesięcznie, jeśli klient nie zrezygnuje z subskrypcji.

źródło: FIFA

Promocja operatora Fonia na Mundial 2026 – darmowe gigabajty za gole. Jest też nowa oferta

Na Mundial 2026 Fonia z kolei zdecydowała się przygotować promocję, w ramach której przyzna klientom bonusowe gigabajty – po 1 GB za każdy strzelony gol podczas Pucharu Świata. Otrzymają je osoby, które przeniosą numer z innej sieci i wybiorą zasięg Orange w trakcie trwania turnieju. Dodatkowe gigabajty zostaną przyznane w formie jednej paczki po tym, jak zakończy się Mundial 2026.

Równocześnie Fonia odświeża swoją ofertę. Od teraz klienci mają do wyboru trzy pakiety. W każdym są nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet internetu:

31 GB za 17 złotych miesięcznie (lub 15 złotych miesięcznie przy płatności rocznej),

50 GB za 25 złotych miesięcznie (lub 22,50 złotych miesięcznie przy płatności rocznej),

100 GB za 33 złote miesięcznie (lub 30 złotych miesięcznie przy płatności rocznej).

Fonia pozwala wybrać zasięg Orange lub Plusa oraz udostępnia eSIM. Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony – można wypowiedzieć ją w dowolnym momencie.