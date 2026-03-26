Orange i Vectra chcą ulepszyć Twój telewizor. Nowe dekodery już dostępne

Do oferty Orange i Vectra dołączają nowe dekodery 4K. Dzięki nim korzystanie z telewizji internetowej i odtwarzanie treści z platform streamingowych stanie się znacznie wygodniejsze.

Na polskim rynku zadebiutowały nowe dekodery 4K, które uzupełniły oferty Orange i Vectra. Warto już na początku podkreślić, że tego typu urządzenia są dodatkiem do telewizorów – szczególnie tych nieco starszych modeli, na których często nie można korzystać z platform VOD lub nie działają one płynnie.

Dekoder 4K Duo debiutuje w Orange

Jedną z nowych propozycji na polskim rynku jest model 4K Duo, zaanonsowany przez Orange Polska. Najnowsze urządzenie oferuje 3 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci flash i wyposażono go w chipset Amlogic S905X5M. Sprzęt jest kompatybilny z modemami Funbox 3.0, Funbox 6, Funbox 7 i Funbox 10.

Ponadto model ten obsługuje standard złącza RJ-45 Ethernet 10/100 Mbit, łączy się z bezprzewodową siecią Wi-Fi 6 (5 GHz) i Bluetooth 5.2, a także ma wejście HDMI 2.1. Na uwagę zasługuje też kompaktowa konstrukcja – model ten ma wymiary 110 x 110 x 25 mm.

Dekoder Orange 4K Duo (źródło: Wirtualne Media)

Podstawą działania nowego dekodera Orange 4K Duo jest system Android TV 14, dzięki któremu widzowie na dużych ekranach mogą korzystać z platform VOD, takich jak Netflix, YouTube, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video, Canal+, Polsat Box Go, TVP VOD, Pilot WP czy CDA Premium.

Poza tym do dyspozycji użytkowników jest też radio i podgląd z kamer internetowych. Co istotne, nowy dekoder Orange nie obsługuje telewizji naziemnej cyfrowej ani satelitarnej. Na ten moment klienci nadal mogą wybierać dekoder 4K Stream, jednak nowy 4K Duo ma z czasem zastąpić ten sprzęt.

W naszej ofercie znajdziecie nowy dekoder androidowy 4K Duo przeznaczony do usługi #multiroom. Nadal możecie wybrać też dekoder 4K Stream. Jednak docelowo – w najbliższych miesiącach – 4K Duo zastąpi 4K Stream. — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) March 26, 2026

Vectra ma nowy dekoder 4K – streaming i telewizja cyfrowa

Swoją ofertę uzupełnia też Vectra. Nowy dekoder 4K Box jest kompatybilny ze standardem telewizji cyfrowej kablowej DVB-C. Warto wspomnieć, że wyłącznie ten najnowszy dekoder obsługuje kanał Canal+ 4K Ultra HD.

Dekoder Vectra 4K Box (źródło: Wirtualne Media)

Nowy model w Vectrze oferuje 2 GB RAM-u i 8 GB pamięci flash. Urządzenie ma wymiary 193 x 130 x 30 mm. Poza tym obsługuje HDR-10, HDR-10+, HLG i TCH. Do dyspozycji użytkowników są porty, takie jak RF, RCA, HDMI, USB 2.0, a także złącze Ethernet (RJ-45) oraz optyczne wyście dźwięku cyfrowego.

Operator deklaruje, że funkcjonalność urządzenia będzie jeszcze większa wraz z kolejnymi aktualizacjami oprogramowania.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Serwisy i platformy streamingowe w Polsce. Porównanie, cena i oferta [2026]