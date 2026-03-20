OpenAI tworzy superaplikację. ChatGPT będzie tylko jednym z elementów

OpenAI tworzy i udostępnia wiele różnych programów i narzędzi, które pozwalają wykorzystać sztuczną inteligencję na najrozmaitsze sposoby. Aby poprawić wygodę użytkowników, planuje teraz połączyć kilka elementów, czego owocem będzie superaplikacja.

Superaplikacja OpenAI, czyli ChatGPT, Codex i Atlas w jednym

Firma OpenAI planuje stworzyć superaplikację – jeden kombajn, który połączy trzy ważne produkty z jej portfolio:

konwersacyjnego asystenta ChatGPT,

narzędzie do programowania Codex

oraz przeglądarkę internetową Atlas.

Taką informację opublikował na swoich łamach Wall Street Journal, po czym praktycznie potwierdziła ją na platformie X dyrektor generalna ds. aplikacji w OpenAI, Fidji Simo.

Companies go through phases of exploration and phases of refocus; both are critical. But when new bets start to work, like we're seeing now with Codex, it's very important to double down on them and avoid distractions. Really glad we're seizing this moment. https://t.co/FH85IvW6CN — Fidji Simo (@fidjissimo) March 19, 2026

Cel: unifikacja

Superaplikacja OpenAI jest tworzona z myślą o komputerach osobistych, a przyświecający twórcom cel polega na zunifikowaniu doświadczenia użytkownika oraz zmniejszeniu fragmentacji. Chodzi o to, by użytkownik mógł realizować najrozmaitsze zadania związane ze sztuczną inteligencją bez konieczności przełączania się między programami.

Przeglądarka internetowa Atlas potrafi realizować zadania na komputerze w imieniu użytkownika, ChatGPT – odpowiadać na pytania, podsumowywać informacje i generować treści, a Codex służy do tworzenia i analizy kodu. Teoretycznie to trzy zupełnie różne zastosowania, ale być może OpenAI znajdzie sposób, by wszystko to połączyć w „zgrabny” sposób.

Rozwój w światku sztucznej inteligencji jest niezwykle dynamiczny i usprawnienie dostępu do narzędzi AI może dać firmie OpenAI realną przewagę nad konkurencją, która nie daje za wygraną. Równocześnie może zwiększyć rozpoznawalność produktów Atlas i Codex, które nie są aż tak popularne jak flagowy ChatGPT.

OpenAI dwoi się i troi…

Od początku roku firma OpenAI zdążyła już wypuścić platformę ChatGPT Health do analizy danych medycznych przy użyciu sztucznej inteligencji, wprowadzić moduł społecznościowy, który pozwoli zbliżyć do siebie użytkowników ChatGPT, a także udostępnić nowele modele GPT-5.4 mini i GPT-5.4 nano. Premierę miała również aplikacja Prism służąca do tworzenia, formatowania i redagowania prac naukowych.

Wyraźnie więc widać, że wyścig trwa i OpenAI szuka najrozmaitszych sposobów na to, by utrzymać swoją pozycję w gronie liderów sektora sztucznej inteligencji.