OpenAI tworzy superaplikację. ChatGPT będzie tylko jednym z elementów

OpenAI tworzy i udostępnia wiele różnych programów i narzędzi, które pozwalają wykorzystać sztuczną inteligencję na najrozmaitsze sposoby. Aby poprawić wygodę użytkowników, planuje teraz połączyć kilka elementów, czego owocem będzie superaplikacja.

Superaplikacja OpenAI, czyli ChatGPT, Codex i Atlas w jednym

Firma OpenAI planuje stworzyć superaplikację – jeden kombajn, który połączy trzy ważne produkty z jej portfolio:

Taką informację opublikował na swoich łamach Wall Street Journal, po czym praktycznie potwierdziła ją na platformie X dyrektor generalna ds. aplikacji w OpenAI, Fidji Simo.

Cel: unifikacja

Superaplikacja OpenAI jest tworzona z myślą o komputerach osobistych, a przyświecający twórcom cel polega na zunifikowaniu doświadczenia użytkownika oraz zmniejszeniu fragmentacji. Chodzi o to, by użytkownik mógł realizować najrozmaitsze zadania związane ze sztuczną inteligencją bez konieczności przełączania się między programami.

Przeglądarka internetowa Atlas potrafi realizować zadania na komputerze w imieniu użytkownika, ChatGPT – odpowiadać na pytania, podsumowywać informacje i generować treści, a Codex służy do tworzenia i analizy kodu. Teoretycznie to trzy zupełnie różne zastosowania, ale być może OpenAI znajdzie sposób, by wszystko to połączyć w „zgrabny” sposób.

Rozwój w światku sztucznej inteligencji jest niezwykle dynamiczny i usprawnienie dostępu do narzędzi AI może dać firmie OpenAI realną przewagę nad konkurencją, która nie daje za wygraną. Równocześnie może zwiększyć rozpoznawalność produktów Atlas i Codex, które nie są aż tak popularne jak flagowy ChatGPT.

OpenAI dwoi się i troi…

Od początku roku firma OpenAI zdążyła już wypuścić platformę ChatGPT Health do analizy danych medycznych przy użyciu sztucznej inteligencji, wprowadzić moduł społecznościowy, który pozwoli zbliżyć do siebie użytkowników ChatGPT, a także udostępnić nowele modele GPT-5.4 mini i GPT-5.4 nano. Premierę miała również aplikacja Prism służąca do tworzenia, formatowania i redagowania prac naukowych.

Wyraźnie więc widać, że wyścig trwa i OpenAI szuka najrozmaitszych sposobów na to, by utrzymać swoją pozycję w gronie liderów sektora sztucznej inteligencji.

Zobacz również
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

