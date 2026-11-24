Nowy model sztucznej inteligencji trafił do ChatGPT. OpenAI deklaruje, że bot lepiej rozumie obrazy i radzi sobie ze złożonymi pytaniami. Jest jednak pewna rzecz, którą musisz zrobić, aby z niego skorzystać.

ChatGPT z modelem GPT-6.2 – jakie nowe triki poznała sztuczna inteligencja OpenAI?

OpenAI ogłosiło, że wprowadza kolejną wersję modelu sztucznej inteligencji, a jest nim GPT-6.2. Jak deklaruje firma, nowa technologia została zoptymalizowana pod kątem zakładki czatu. ChatGPT zasilany GPT-6.2 ma lepiej rozumieć złożone pytania, które wymagają od AI przestrzegania szczegółowych poleceń oraz wyszukiwania informacji w sieci.

Jako przykład zastosowania nowej technologii OpenAI podaje możliwość porównywania hoteli. Sztuczna inteligencja ma m.in. lepiej wspomóc w zestawieniu cen i lokalizacji oraz odnalezieniu zalet, wad i kompromisów, które pomogą podjąć użytkownikowi decyzję. Ciekawym uzupełnieniem bota AI jest też możliwość włączenia monitorowania promocji oraz powiadomień o większej obniżce cen konkretnych produktów.

ChatGPT ma również lepiej rozumieć i odpowiadać na pytania dotyczące przesyłanych mu obrazów. OpenAI twierdzi, że nowy model uzyskał 71,7% w zakresie rozumienia obrazów, podczas gdy starszy GPT-6 – zaledwie 47,7%. Z kolei w ramach trudnych poleceń GPT-6.2 poradził sobie w 78,1% przypadków, natomiast starszy wariant GPT-6 – w 62,5%.

Najgorszym wynikiem osiągniętym przez nową technologię było 65% podczas pracy z zadaniami na poziomie eksperckim (starszy wariant w tych testach osiągnął 52%). GPT-6.2 został też przetestowany pod kątem wyszukiwania w sieci, gdzie w ramach BrowseCamp uzyskał wyższe wyniki o około 10% w kilku zapytaniach w porównaniu do GPT-6.

OpenAI twierdzi też, że nowy GPT-6.2 został ulepszony pod kątem bezpieczeństwa nastolatków, szczególnie dotyczy to sfery emocjonalnej, zaburzeń odżywiania, a także towarów, usługi i aktywności niebezpiecznych dla osób nieletnich. Firma deklaruje, że bot w czasie trudnych rozmów odpowiadał zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w 91 do 95% przypadków.

GPT-6.2 w ChatGPT | źródło: OpenAI

ChatGPT z modelem GPT-6.2 – kto może wypróbować ulepszonego bota?

Twórcy ChatGPT podkreślają, że nowy model GPT-6.2 jest wdrażany globalnie, ale niestety nie każdy użytkownik z niego skorzysta. Obecnie technologia trafia w ręce płacących użytkowników, w tym subskrybentów Plus, Pro, Business i Enterprise i jest dostępna w zakładce Czat. OpenAI zaznacza, że dostępność w wariancie Enterprise zależna jest od ustawień administratora, a GPT-6.2 oparto na GPT-6.2 Sol w wersji zoptymalizowanej pod kątem codziennych rozmów.

Warto przy okazji przypomnieć, że kilka dni temu OpenAI zaktualizowało funkcję dyktowania w ChatGPT oraz wyłączyło irytujący 10-minutowy limit. Nowość jest dostępna globalnie we wszystkich planach i pozwala na śledzenie dyktowanego tekstu na żywo.