Aplikacja mobilna ChatGPT zyskuje kilka nowości. Jedna z nich ucieszy wielu użytkowników, gdyż OpenAI wreszcie zniosło ten irytujący limit. Ciekawych nowości jest jednak znacznie więcej.

OpenAI ulepsza funkcję dyktowania w ChatGPT i wyłącza irytujący limit

ChatGPT jest użytkowany na co dzień przez naprawdę spore grono osób, a ta aktualizacja ucieszy wielu z nich. OpenAI ogłosiło, że poprawiło funkcję dyktowania – opcja staje się szybsza i bardziej niezawodna, a dyktowanie na żywo (z ang. Live Dictation) sprawia, że mowa zamieniana jest na tekst podczas mówienia, dzięki czemu narzędzie w krótszym czasie transkrybuje usłyszaną wiadomość, ale to nie wszystko. Przedsiębiorstwo znosi też 10-minutowy, irytujący limit nagrywania, dzięki czemu możesz dosłownie dać się ponieść i dyktować przez dłuższy czas.

Warto zaznaczyć, że opcja dyktowania na żywo w ChatGPT jest już dostępna globalnie we wszystkich planach w aplikacji mobilnej na iOS i Androida oraz w przeglądarce i aplikacji komputerowej.

Aby skorzystać z nowej opcji wystarczy otworzyć ChatGPT, a następnie stuknąć w ikonę mikrofonu (znajdziesz ją na prawo od okna kontekstowego) i rozpocząć dyktowanie. Transkrybowany tekst nie jest wyświetlany domyślnie – by go zobaczyć należy kliknąć lub stuknąć w linie odpowiadające wskaźnikom poziomu dźwięku. Po zatrzymaniu nagrywania pełen tekst jest wyświetlany w oknie kontekstowym, w którym użytkownik może wprowadzić zmiany jeszcze przed wysłaniem wiadomości.

Warto zaznaczyć, że OpenAI może trenować swoje modele na podstawie nagrań tworzonych przez indywidualnych użytkowników – można temu jednak zapobiec. Aby to zrobić wystarczy przejść do ustawień i wyłączyć przełącznik Uwzględniaj swoje nagrania audio albo całkowicie wyłączyć opcję Ulepszaj model dla wszystkich.

Jeszcze więcej ciekawych nowości w ChatGPT

OpenAI zaanonsowało też nową wtyczkę o nazwie Księgowość, która pomaga w posortowaniu transakcji, generowaniu faktur oraz tworzeniu raportów miesięcznych w oparciu o dane i szablony.

Przedsiębiorstwo ogłosiło też wdrożenie odświeżonej wersji aplikacji mobilnej ChatGPT. Użytkownicy będą mogli w łatwiejszy sposób uruchamiać ulubione funkcje oraz odkrywać jeszcze więcej dostępnych dla nich opcji za pomocą Dotów. Nowość ta została jednak skierowana do pełnoletnich użytkowników ChatGPT Pro mieszkających w regionach, gdzie jest dostępny DotGPT. Wdrożenie nie obejmuje EOG, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Korei.

We’re also working on a new mobile experience for ChatGPT! It’s easier to get to your favorite features and discover what you can do in ChatGPT. We’re starting with Pro users who have a dot or are eligible to create one. Your dot gets its own tab, and you can pin Codex, Projects, Images, and more to the tab bar. Some of you will see the new experience by default. You can turn it on or off anytime in Settings > New ChatGPT Design. Super excited to hear your feedback before we roll it out more widely! — Tibo (@thsottiaux) November 19, 2026

Użytkownicy wersji Free, Go, Plus i Pro z USA mogą również korzystać z funkcji Health w ChatGPT. Dzięki temu bot może pomóc w monitorowaniu informacji o zdrowiu, kondycji fizycznej, śnie czy aktywności. Jest to możliwe po połączeniu narzędzia AI z aplikacją Android Health Connect.

Warto przy okazji wspomnieć, że OpenAI pracuje nad stworzeniem własnego smartfona. Niedawno okazało się, że pierwszy sprzęt powstanie z pomocą firm mających doświadczenie we współpracy z Apple.