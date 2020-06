Na dzień przed premierą wyciekła cena Xiaomi Mi Band 5. Nasze podejrzenia się potwierdziły

Xiaomi Mi Band 5 zadebiutuje już jutro – konferencja wprowadzająca ten sprzęt na chiński rynek rozpocznie się o godzinie 8:00 polskiego czasu. Jeszcze przed oficjalną premierą pojawiła się informacja o cenie nowej opaski Xiaomi. Potwierdziły się nasze przypuszczenia.

Nowa opaska Xiaomi jest już dostępna w chińskich sklepach wysyłkowych – na AliExpress można ją kupić za 30+ dolarów, natomiast na platformie GearBest za ~40 dolarów. Nie ma jednak pewności, że takie ceny będą obowiązywać również po oficjalnej premierze, która dopiero przed nami – wciąż nie znamy oficjalnych cen Xiaomi Mi Band 5 i niewykluczone, że sprzedawcy trochę je zawyżyli.

Cena Xiaomi Mi Band 5

Pojawiła się jednak wskazówka, odnośnie ceny następcy Xiaomi Mi Band 4. Sklep JD.com, jedna z największych platform e-commerce w Chinach, umieścił już na swojej stronie nową opaskę Xiaomi. W sekcji szczegółów, po przejściu do zakładki obsługi klienta, generowany jest link do produktu, który ujawnia, że cenę Xiaomi Mi Band 5 ustalono na 189 juanów.

Dla porównania, Xiaomi Mi Band 4 kosztował w momencie premiery 169 juanów. Następca będzie więc droższy o 20 juanów. Taka cena wydaje się też potwierdzać, że na rynku pojawi się wersja zarówno bez, jak i z modułem NFC. Poprzednika z NFC wyceniono bowiem na 229 juanów. Biorąc pod uwagę fakt, że nowa generacja zaoferuje dużo nowego, nie ma możliwości, aby w wariancie z NFC była tańsza od tej z 2019 roku – w tym przypadku również należy się spodziewać podwyżki.

Dla przypomnienia, Xiaomi Mi Band 4 kosztował na start w Polsce 149 złotych. Xiaomi Mi Band 5 z pewnością będzie droższy o co najmniej 20-30 złotych, a jeśli do Polski trafi także wersja z modułem NFC, to jej cena może nawet przekroczyć próg 200 złotych. Oczywiście to na razie to jedynie przypuszczenia, ale jest praktycznie przesądzone, że cena podstawowego wariantu nie zostanie ustalona na poziomie 149 złotych.

Nie zmienia to jednak faktu, że – jak wynika z udostępnionych przez Xiaomi informacji – Mi Band 5 będzie bardzo ciekawą opaską, która zaoferuje sporo nowości względem swojej poprzedniczki. Nie mam wątpliwości, że nieznacznie wyższa cena nie zniechęci klientów do jej zakupu, bowiem stosunek ceny do oferowanych możliwości nadal pozostanie bardzo atrakcyjny.

*Na zdjęciu tytułowym Xiaomi Mi Band 4

Źródło: GizChina