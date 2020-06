Tak wygląda Xiaomi Mi Band 5. Można go pomylić z Mi Band 4

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Xiaomi Mi Band 5 zadebiutuje 11 czerwca 2020 roku. Oczywiście w pierwszej kolejności w Chinach, ale później nowa opaska Xiaomi pojawi się też w innych krajach. Jeszcze przed oficjalną premierą producent udostępnił grafikę, która zdradza wygląd nadchodzącego smart banda. Są też nowe szczegóły na jego temat.

Xiaomi nie ma zbyt dużego pola do manewru, jeśli chodzi o opaski sportowe. Kolejne generacje są bardzo do siebie podobne, choć wprawne oko z pewnością od razu zorientuje się, z którym modelem ma do czynienia. Różnice wizualne pomiędzy Mi Band 4 i Mi Band 5 będą jednak raczej subtelne.

Tak wygląda Xiaomi Mi Band 5

Na kilka dni przed oficjalną premierą na oficjalnym profilu marki Mi Band udostępniono grafikę, która zdradza design Xiaomi Mi Band 5. Na pierwszy rzut oka opaska wygląda jak Mi Band 4, ale jeśli dobrze się przyjrzeć, to można zauważyć, że ekran w nowym modelu jest minimalnie większy niż w poprzedniku. Według nieoficjalnych doniesień, ma mieć on przekątną 1,2 cala (vs 0,95″).

Wraz z załączoną powyżej grafiką producent udostępnił informację, która potwierdza, że na rynku pojawi się „wersja z NFC”. Można się zatem domyślać, że wypuszczony zostanie też wariant bez tego modułu. Nieoficjalnie mówi się, że Xiaomi Mi Band 5 ma być pierwszą opaską, dostępną globalnie, którą będzie można płacić za zakupy (z wykorzystaniem karty Mastercard). Do tej pory funkcja ta była zarezerwowana dla Chin, a od niedawna mogą z niej korzystać także mieszkańcy Rosji. Z naszych informacji wynika jednak, że Mi Band 4 NFC najprawdopodobniej nie trafi do Polski.

Dostępność Xiaomi Mi Band 5 NFC na rynku międzynarodowym wydaje się już niemal pewna, bowiem serwis TizenHelp zdobył materiały-instrukcję wersji global, która wyjaśnia, w jaki sposób płacić opaską za zakupy. To rewelacyjna wiadomość i z pewnością taka, na jaką czekało z niecierpliwością mnóstwo klientów.

Wspomniany serwis przy okazji poinformował, że Xiaomi Mi Band 5 zaoferuje także bardziej rozbudowany tryb Nie przeszkadzać – użytkownik będzie mógł wyciszyć wszystkie powiadomienia na 30 minut, godzinę lub dwie. Nowością ma być też funkcja pomiaru stresu i oddechu wraz z sugerowanymi ćwiczeniami oddechowymi.

Z poprzednich doniesień wiemy natomiast, że Xiaomi Mi Band 5 będzie również w stanie mierzyć poziom saturacji krwi tlenem (SpO2), monitorować cykl menstruacyjny u kobiet i wywołać spust migawki aparatu w sparowanym smartfonie. Użytkownicy wersji global mają też mieć możliwość korzystania z asystentki głosowej Amazon Alexa.

