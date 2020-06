Xiaomi ujawnia 7 kluczowych cech Mi Band 5

Niewiele ponad doba dzieli nas od premiery Xiaomi Mi Band 5. Nowa generacji opaski jest wyczekiwana z niecierpliwością przez fanów tej serii, szczególnie że zapowiada się bardzo obiecująco. Jeszcze przed jej oficjalnym debiutem producent udostępnił szereg informacji na temat swojego nowego smart banda.

Xiaomi potwierdza, co zaoferuje Mi Band 5

W ostatnim czasie pojawiło się mnóstwo doniesień na temat nowej opaski Xiaomi, lecz dopiero wczoraj producent udostępnił pierwszą, oficjalną informację na jej temat w postaci renderu, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądać Mi Band 5.





Dziś Xiaomi podzieliło się kolejną, całkiem sporą dawką informacji o Xiaomi Mi Band 5. Producent ujawnił, że nowa opaska zostanie wyposażona w większy o 20% wyświetlacz niż Xiaomi Mi Band 4, czyli o przekątnej ~1,2 cala. Dla przypomnienia, poprzednik miał 0,95-calowy ekran. Pewne też jest, że będzie on kolorowy i dotykowy, ale to już żadna nowość względem zeszłorocznej odsłony.

Xiaomi zdradziło również, a właściwie potwierdziło nieoficjalne doniesienia, które informowały o specjalnych funkcjach dla kobiet (mówi się o monitorowaniu cyklu menstruacyjnego), a także opcji wywoływania spustu migawki aparatu w sparowanym smartfonie. Na pokładzie nowej opaski nie zabraknie też modułu NFC i wsparciu dla płatności zbliżeniowych, obsługiwanych w Chinach przez UnionPay. Oprócz tego, producent zapowiada „11 profesjonalnych trybów sportowych”.





Xiaomi obiecało również „profesjonalną aktualizację czujnika” (zapewne chodzi o pulsometr), dzięki czemu użytkownicy dostaną możliwość zmierzenia poziomu stresu. Nieoficjalnie mówi się też o funkcji pomiaru SpO2.

Niespodzianką, i to niemałą, jest natomiast nowy sposób ładowania baterii w Xiaomi Mi Band 5 – posłuży do tego ładowarka magnetyczna, dzięki czemu nie trzeba będzie za każdym razem wyjmować opaski z paska, aby włożyć ją do ładowarki. To zdecydowanie ułatwi życie wszystkim użytkownikom, gdyż w poprzednich generacjach jest to zwyczajnie niewygodne.





Xiaomi Mi Band 5 oficjalnie zadebiutuje w Chinach już 11 czerwca 2020 roku. Niewiele później powinna trafić do innych krajów, w tym Polski. Jeśli i u nas będzie dostępna wersja z NFC (wciąż nie jest to bowiem przesądzone, ale jednak mimo wszystko całkiem prawdopodobne), to użytkownicy też skorzystają z funkcji płatności zbliżeniowych (pod warunkiem posiadania karty Mastercard, jeżeli powtórzy się scenariusz z Xiaomi Mi Band 4 NFC).

*Na grafice tytułowej Xiaomi Mi Band 4

