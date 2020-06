Doczekaliśmy się: Xiaomi Mi Band 4 dostępny w nowej wersji, którą da się zapłacić za zakupy

Jedną z najczęściej wymienianych wad Xiaomi Mi Band 4 niewątpliwie jest brak obsługi płatności zbliżeniowych, mimo że w sprzedaży dostępny jest wariant z NFC. Całkowicie niespodziewanie na rynku pojawiła się wersja tej opaski, którą użytkownicy będą mogli płacić za zakupy. Istnieje realne prawdopodobieństwo, że trafi ona również do Polski.

Od ponad dziewięciu miesięcy jestem posiadaczem Xiaomi Mi Band 4 i nie mogę absolutnie nic mu zarzucić, aczkolwiek wiem, że nie wszyscy są z niego w 100% zadowoleni. Tak taniej opasce – wydaje mi się – można jednak wybaczyć wszelkie braki, gdyż w swojej cenie i tak oferuje bardzo dużo. Wymaganie czegoś więcej byłoby nadużyciem.

Nie zmienia to faktu, że największym nieobecnym – obok modułu GPS – w Xiaomi Mi Band 4 jest możliwość płacenia zbliżeniowo opaską, szczególnie że w sprzedaży jest dostępna wersja z NFC. Do tej pory można ją jednak było kupić wyłącznie w Chinach, gdyż w innych krajach użytkownicy nie zrobiliby z NFC użytku. To się właśnie zmienia.

Xiaomi Mi Band 4 w nowej wersji, którą da się zapłacić za zakupy

Zupełnie nieoczekiwanie w Rosji do sprzedaży trafiła wersja z modułem NFC, którą użytkownicy będą mogli płacić za zakupy tak samo, jak smartwatchem czy smartfonem. Opaska w tym kraju sprzedawana jest pod nazwą Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC, lecz producent precyzuje, że obsługę płatności zbliżeniowych obsłuży wyłącznie model z oficjalnej rosyjskiej dystrybucji o oznaczeniu MGW4059RU.

Użytkownicy w Rosji, którzy nabędą tę wersję opaski, będą mogli dodać w aplikacji Mi Fit swoją kartę płatniczą, aczkolwiek pod warunkiem, że jej wydawcą jest Mastercard – Visa i inne (przynajmniej na razie) nie są obsługiwane. Wymagane jest też ustawienie regionu na Rosję, aby funkcja płatności zbliżeniowych była dostępna.

W Rosji Xiaomi Mi Band 4 kosztuje 2990 rubli (równowartość ~170 złotych), natomiast wersja z NFC – 3990 rubli (~230 złotych). Zwróciłem się z pytaniem do polskiego oddziału Xiaomi, czy w naszym kraju również zostanie wprowadzona ten model – jeśli otrzymam odpowiedź, oczywiście ją tu dodam.

Wydaje się to jednak bardzo prawdopodobne, w końcu sam Mastercard podał niedawno, że w pierwszym kwartale 2020 roku 90% płatności w Polsce z wykorzystaniem jego kart wykonano metodą zbliżeniową – aż się więc prosi, żeby Xiaomi Mi Band 4 NFC trafił do Polski, bowiem z pewnością będzie ochoczo wykorzystywany do płatności.

Źródło: Xiaomi via TizenHelp