Czekasz na Xiaomi Mi Band 4 NFC w Polsce? Ja też, ale może się okazać, że na próżno

Wiadomość o premierze Xiaomi Mi Band 4 w wersji z modułem NFC poza Chinami ogromnie nas zaskoczyła. Użytkownicy na całym świecie czekali z niecierpliwością na możliwość płacenia za zakupy za pomocą tej opaski i niektórzy w końcu będą to mogli robić. W Polsce informacja ta również spotkała się z niemałym zainteresowaniem, lecz może się okazać, że radość była przedwczesna.

Opaski sportowe cechuje przede wszystkim atrakcyjna, niewygórowana cena i ograniczona, choć w większości przypadków w zupełności wystarczająca, funkcjonalność. Oczywiście są tego typu urządzenia, którymi można płacić (na przykład Fitbit Charge 3 czy Charge 4), ale trzeba za nie zapłacić znacznie więcej, przez co nie są już tak kuszącymi propozycjami dla przeciętnego klienta.

Kiedy Xiaomi Mi Band 4 NFC będzie dostępny w Polsce?

Xiaomi Mi Band 4 w wersji z modułem NFC jest spełnieniem marzeń użytkowników, którzy nie chcą zapłacić za opaskę kilkuset złotych, ale jednocześnie zależy im na możliwości płacenia smart bandem za zakupy z wykorzystaniem technologii zbliżeniowej. Niedawno trafiła ona do sprzedaży w Rosji i liczyliśmy, że wkrótce dotrze również do Polski.

Niestety, jak wynika z informacji przekazywanych przez reprezentanta polskiego oddziału Xiaomi, na ten moment nie ma on w planach wprowadzania Mi Band 4 NFC do naszego kraju. Teoretycznie nie oznacza to, że wersja ta nigdy nie trafi do Polski, lecz tego typu stwierdzenia bardzo często oznaczają, że producent nie zamierza rozszerzać dostępności jakiegoś produktu o dany rynek, ale nie chce powiedzieć tego wprost.

Czy zatem wszystko stracone?

Mimo wszystko nie musi to być druzgocąca wiadomość, o ile spełni się scenariusz, na który mamy nadzieję. Nieuchronnie zbliża się bowiem premiera Xiaomi Mi Band 5 – opaska zadebiutuje już za tydzień, w następny czwartek, 11 czerwca 2020 roku. Według niektórych doniesień, zaoferuje ona moduł NFC również poza Chinami, więc istnieje szansa, że Xiaomi zastosuje w niej podobną integrację z kartami Mastercard, jak w przypadku Xiaomi Mi Band 4 NFC w Rosji.

Jednocześnie inne doniesienia podawały, że moduł NFC ponownie zarezerwowany zostanie wyłącznie dla chińskiej wersji Xiaomi Mi Band 5, więc na tę chwilę wciąż nie wiemy, czy użytkownicy w Polsce w końcu będą mogli płacić opaską Xiaomi za zakupy, czy (przynajmniej w najbliższej przyszłości) nie.

Źródło: własne