Nowy smartwatch Amazfit Ares to marzenie dla aktywnych

Smartwatche mogą być bardzo różne. Dużej części osób wystarczają podstawowe funkcjonalności, jak przekazywanie powiadomień ze sparowanego smartfona i monitorowanie podstawowych parametrów aktywności fizycznej, tj. liczby kroków, przebytego dystansu i spalonych kalorii. Bardziej wymagający użytkownicy oczekują jednak znacznie mocniej rozbudowanej funkcjonalności i nowy Amazfit Ares im ją zapewni.

Amazfit Ares – specyfikacja

Firma Huami, która odpowiada za markę Amazfit, chwali się, że nowy smartwatch jest w stanie monitorować nawet do 70 różnych rodzajów aktywności fizycznej, bowiem może zbierać aż 40 parametrów podczas treningu, m.in. tętno, prędkość i wysokość. Autorski algorytm sportowy Huami sprawdzić się ma zarówno podczas ćwiczenia w domu, jak i na zewnątrz.

Za analizę aktywności fizycznej i przedstawianie wszystkich danych o niej wraz ze wskazówkami, co można poprawić, aby się nie przetrenować i nie nabawić kontuzji, odpowiada w Amazfit Ares algorytm FIRSTBEAT. Wykorzystywane są one także przez system oceny zdrowia huami-PAI, czyli osobisty wskaźnik aktywności fizjologicznej, który – jeśli jest odpowiednio wysoki, tj. przekracza 100 – pomoże zmniejszyć ryzyko śmierci sercowo-naczyniowej i wydłużyć życie.

Amazfit Ares oferuje również GPS + Glonass – w przypadku korzystania z funkcji śledzenia lokalizacji, smartwatch będzie pracować na pojedynczym ładowaniu aż do 23 godzin (z włączonym monitorowaniem pulsu). Przy normalnym użytkowaniu czas ten wynosi do 14 dni, natomiast przy bardzo oszczędnym (które ogranicza się właściwie do wyświetlania godziny) nawet do 90 dni. Bateria w tym urządzeniu ma pojemność 200 mAh i ładuje się ją przez złącze magnetyczne (przez ~2 godziny).

Na pokładzie Amazfit Ares znajduje się też kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 1,28 cala, który pokryto szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji. Według deklaracji producenta, wyświetlane treści mają być dobrze widoczne także w mocnym słońcu. Smartwatch jest również wodoszczelny – wytrzyma napór wody o ciśnieniu do 5 ATM. Całość ma wymiary 46,5×55,6×14 mm i waży 48 gramów. Obudowa wykonana jest z „materiału molekularnego”, zaś paski z silikonu.

Amazfit Ares – cena

Przedsprzedaż tego smartwatcha już się rozpoczęła w Chinach. Jego cenę ustalono na 499 juanów, co jest równowartością ~300 złotych. Amazfit Ares dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i zielonej.

Źródło: Amazfit