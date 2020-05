Promocja: Huawei Band 4 w niższej cenie, a na dodatek z ważną aktualizacją

Opaski mają przewagę w dwóch kluczowych aspektach. Po pierwsze, działają zdecydowanie dłużej na pojedynczym ładowaniu, a jednocześnie oferują niewiele mniej rozbudowaną funkcjonalność. Po drugie, są o wiele tańsze (kilku-, a nierzadko nawet kilkunastokrotnie). Dzięki nowej promocji możecie kupić Huawei Band 4 w nowej, niższej cenie, a jednocześnie spodziewać się w ciągu kilku dni bardzo ważnej aktualizacji.

Huawei Band 4

Nietrudno nie odnieść wrażenia, że największą popularnością, przynajmniej wśród klientów w Polsce, cieszy się Xiaomi Mi Band 4, ale wcale nie oznacza to, że inne opaski nie są godne uwagi. Wręcz przeciwnie. Szczególnie teraz Huawei Band 4 może zainteresować wiele osób, bowiem producent oficjalnie zapowiedział, że już za kilka dni, a dokładniej 7 maja 2020 roku, udostępni ważną aktualizację dla tego wearable, dzięki której jego właściciele będą mogli sprawdzić poziom nasycenia krwi tlenem (funkcja pomiaru saturacji SpO2).

Huawei Band 4 oferuje również pulsometr i opcję monitorowania snu wraz z dokładną jego analizą z podziałem na cztery fazy (odpowiada za to system Huawei TruSeen 3.5). W razie potrzeby, kiedy odnotuje jakieś nieprawidłowości, przedstawi wskazówki, w jaki sposób użytkownik może poprawić jakość swojego snu. Do tego powiadomi też, kiedy tętno przekroczy ustaloną wcześniej strefę.

Huawei Band 4 naturalnie pozwala także monitorować aktywność fizyczną, w tym pokonany dystans, spalone kalorie i prędkość w trakcie ćwiczeń. Przydatną funkcją jest również przekazywanie powiadomień ze sparowanego smartfona i możliwość zdalnego wywołania spustu migawki aparatu.

Według deklaracji producenta, Huawei Band 4 może pracować na pojedynczym ładowaniu do siedmiu dni. Do ładowania akumulatora nie są potrzebne żadne dodatkowe kable, bowiem z opaską zintegrowano gniazdo USB, które można wpiąć bezpośrednio do ładowarki lub komputera.

Promocja: Huawei Band 4 w niższej cenie

Do tej pory sugerowana cena tej opaski była ustalona na poziomie 149 złotych, ale od dziś do 24 maja 2020 roku można ją kupić w oficjalnej polskiej dystrybucji za 129 złotych. Dwadzieścia złotych może wydawać się niewielką różnicą, ale nie w przypadku tego typu urządzenia – tutaj to naprawdę odczuwalna obniżka.

Huawei Band 4 dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i czerwonej. Producent zastrzega, że promocja może zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpią się zapasy.

Recenzja Huawei Band 4

Źródło: informacja prasowa