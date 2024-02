Qualcomm otwiera nam drzwi do „nowej ery łączności”

Qualcomm zapowiada nową erę inteligentnego przetwarzania danych dzięki przełomowym osiągnięciom w dziedzinie sztucznej inteligencji, 5G i Wi-Fi. Brzmi hucznie i bez wątpienia sporo jest w tym marketingu, ale ostatecznie rozwiązaniom zaprezentowanym przez tę firmę na targach MWC 2024 nie brakuje potencjału.

Wśród rozwiązań zaprezentowanych przez Qualcomm znajduje się AI Hub. To biblioteka zawierająca blisko 80 modeli sztucznej inteligencji, zoptymalizowanych w taki sposób, by możliwe było ich błyskawiczne wdrożenie na urządzeniach z układami Snapdragon. Producent obiecuje bezproblemową integrację z aplikacjami, co ma napędzać rozwój i przyspieszać wprowadzanie na rynek jego owoców.

Qualcomm Snapdragon X80 5G – drzwi do nowej ery łączności

Pod względem sprzętowym zaś najgorętszą premierą jest bez wątpienia Snapdragon X80 5G. Według firmy Qualcomm jest to najbardziej zaawansowana na świecie platforma typu modem-RF. Czemu ma zawdzięczać takie określenie?

Ano przede wszystkim temu, że cechuje się pełną zgodnością ze standardem 5G Advanced i (jako pierwsza) oferuje w pełni zintegrowaną obsługę komunikacji satelitarnej NB-NTN w celu zapewniania wyjątkowo płynnej łączności z sieciami nienaziemnymi. Wykorzystuje też sztuczną inteligencję, aby poprawiać przepustowość, QoS, zasięg, wydajność widma, efektywność energetyczną i zarządzanie wiązką mmWave, a także zmniejszać opóźnienia.

Snapdragon X80 przygotowuje grunt pod 5G Advanced i erę inteligentnego przetwarzania danych. Wykorzystanie sztucznej inteligencji ma kluczowe znacznie, jeśli chodzi o przyszłość łączności. [Nowa platforma] daje producentom i operatorom możliwość tworzenia urządzeń nowej generacji, o niezrównanych możliwościach i wiodącej wydajności. Durga Malladi, starszy wiceprezes Qualcomm Technologies

Platforma X80 5G będzie najpewniej współpracować z najnowszymi procesorami Snapdragon, które staną się sercami topowych smartfonów z Androidem już za kilka miesięcy. Oprócz tego trafi też do pecetów, samochodów i „inteligentnych” gadżetów. Pierwsze takie urządzenia mają pojawić się na rynku w drugiej połowie 2024 roku.

FastConnect 7900 – Wi-Fi 7, Bluetooth i Ultra Wideband w jednym

Kolejną nowinką jest system łączności mobilnej Qualcomm FastConnect 7900. To pojedynczy chip wykonany w 6-nanometrowym procesie technologicznym, integrujący technologie Wi-Fi 7, Bluetooth i Ultra Wideband. Co więcej, on także wykorzystuje sztuczną inteligencję – dzięki niej na bieżąco optymalizuje parametry pod kątem konkretnych zadań i środowisk.

Podobnie jak platforma X80 5G, tak i system FastConnect 7900 (jak zapowiada sam producent) ma wejść na rynek w drugiej połowie 2024 roku.