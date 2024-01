Nowe OnePlus Buds 3 błyszczą się jak… Dość mocno się błyszczą

OnePlus ma coś dla miłośników słuchania muzyki bez krępowania się kablami. Słuchawki Buds 3 zostały zaprezentowane i z miejsca przykuwają wzrok.

OnePlus nie omija segmentu audio

Choć OnePlus może nie jest pierwszym producentem, które przychodzi nam do głowy, gdy chcemy wybrać jakieś dobre słuchawki True Wireless, to trzeba też przyznać, że firma nie pozwala, by ten segment rynku był zaniedbywany. Recenzowaliśmy już u nas pchełki tej firmy i już pierwsze próby były całkiem obiecujące.

Ciekawe, jak będą sprawować się nowe słuchawki OnePlus Buds 3. Zaprezentowano je przy okazji premiery telefonu OnePlus Ace 3. Jeszcze przed oficjalną prezentacją producent zachwalał je na swoich kanałach social media. Czy rzeczywiście było czym się chwalić?

Nowe słuchawki z błyszczącymi detalami

OnePlus Buds 3 wyglądają trochę jak inne słuchawki douszne marki: Buds Pro 2. Zapożyczają z tego modelu błyszczące wykończenie i matową fakturę etui ładującego. Nawet niektóre elementy specyfikacji są jak wyciągnięte z ubiegłorocznej propozycji firmy.

Jedną z najważniejszych funkcji słuchawek jest aktywna redukcja hałasu z wygłuszaniem dźwięków o natężeniu 49 dB. Istnieje możliwość skorzystania z „lżejszego” wyciszania szumów, o głośności 20 dB i 10 dB. W kwestii obsługi nowoczesnych kodeków, mamy tu wsparcie dla AAC, SBC oraz dźwięku LHDC 5.0 Hi-Res, a także technologii 3D surround oraz Dynamic Bass. Pasmo przenoszenia wynosi 15 Hz-40 KHz, a muzyka pompowana jest do uszu za pomocą 10,4-milimetrowych przetworników.

Pchełki są odporne na zachlapania zgodnie z certyfikatem IP55 i zapewniają do 44 godzin pracy na baterii – oczywiście zliczając doładowania z etui o pojemności 520 mAh. Same pchełki mają baterie po 58 mAh i gdy włączyć ANC, wspomniany łączny czas odtwarzania muzyki stopnieje do maksymalnie 28 godzin. Na szczęście można je szybko ładować – już 10-minutowe przechowanie w etui zapewni do 7 godzin działania.

Słuchawki mają 3 mikrofony dla ulepszenia jakości rozmów i da się nimi sterować dotykowo. Będą sprzedawane za 499 juanów (~280 złotych). Zobaczymy, czy producent zdecyduje się na uruchomienie dystrybucji także poza Chinami.