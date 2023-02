Szybkie ładowanie 300 W? Dla Xiaomi nie ma rzeczy niemożliwych

Jedną z przyjemniejszych sytuacji związanych z nowymi smartfonami jest możliwość podpięcia ich na pół godziny do szybkiej ładowarki i potem korzystania z urządzenia przez resztę dnia. Xiaomi natomiast chce, aby ładowanie telefonu do pełna zajmowało tyle, co zjedzenie śniadania.

Jeszcze pięć minut

Mocno zakorzeniony w codzienności zwrot „jeszcze pięć minut” to najczęściej wystarczająca ilość czasu, aby wyspać się, naszykować do pracy lub przygotować się na wypad ze znajomymi. Przez lata w smartfonach pięć minut nie dawało nam zbyt dużego pola do popisu. Wraz z pierwszymi szybko ładującymi się urządzeniami tyle wystarczało, żeby niepodładowany w nocy telefon wytrzymał podróż autobusem lub pobyt w restauracji – pod warunkiem, że prawie rozładowany nie byłby zbyt intensywnie używany.

Dopiero co zachwycaliśmy się realme GT Neo 5 i 240 W ładowaniem, a tu rekord już został pobity (Źródło: realme)

W październiku 2022 roku model Redmi Note 12 Explorer umożliwił kupującym podpięcie urządzenia do kompatybilnej ładowarki i naładowanie go od 0 do 100% w ~9 minut mocą 210 W, co stanowiło nowy rekord w branży. W międzyczasie realme wydało model GT Neo 5, który obsługuje ładowanie o mocy 240 W. Wystarczyło kilka tygodni, aby Xiaomi zapowiedziało pobicie rekordów i osiągniecie ładowania mocą 300 Watów.

(Prawie) 300 W w Xiaomi

No, może nie do końca 300 W, bo w materiale przygotowanym przez producenta (zobaczycie go poniżej) maksymalna moc, jaka przeszła przez ładowarkę przez kilka sekund, to ~290 W. Niemniej jednak wideo, jakie pojawiło się na koncie marki Redmi, wywołuje połączone uczucie fascynacji i przerażenia.

Trwający niecałą minutę film pokazuje w przyspieszonym tempie, jak zmodyfikowany Redmi Note 12 Discovery z baterią o pojemności 4100 mAh (oryginał występuje z dwuogniwowym akumulatorem o pojemności 4300 mAh) w 2 minuty i 11 sekund osiąga 50% stanu baterii, a chwilę później, na kilka sekund przed wybiciem pięciu minut ładowania, ekran Redmi pokazuje trzycyfrową liczbę kończącą proces.

Ładowarka, do której był podpięty Redmi Note 12 Discovery, rozmiarami nie wykracza poza to, co widzimy na co dzień. Akcesorium wyposażone w technologię Double GaN zawiera w sobie ponad 50 zabezpieczeń.

Kiedy Xiaomi planuje wypuścić smartfon wyposażony w technologię ładowania 300 W, tego nie wiadomo, choć producentowi nie powinno to zająć nie więcej niż kilka miesięcy. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju technologii szybkiego ładowania, 500 W i uzupełnianie baterii w telefonie do pełna poniżej 60 sekund nie wydaje mi się już wcale taką odległą przyszłością.