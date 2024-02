OnePlus wprowadził w błąd klientów. Zapowiedział rekompensatę

Mylić się jest rzeczą ludzką, jednak w przypadku firm może to być brzemienne w skutkach. OnePlus popełnił poważny błąd, ale się do tego przyznał i postanowił go wynagrodzić klientom, którzy zdecydowali się zamówić jego najnowszy smartfon.

OnePlus przyznaje się do błędu

23 stycznia 2024 roku na polskim rynku zadebiutował OnePlus 12R. To sub-flagowy smartfon, oferujący mocną specyfikację, który zdecydowanie spełni oczekiwania wymagających użytkowników. Szczególnie że jego cena jest atrakcyjna, gdyż ustalono ją na 3499 złotych. Okazuje się jednak, że nie wszystkie podane w momencie oficjalnej premiery parametry techniczne były zgodne z prawdą.

Otóż producent informował, że ten model został wyposażony m.in. w superszybką pamięć flash typu UFS 4.0, podczas gdy – jak się właśnie okazało – na jego pokładzie znajduje się pamięć UFS 3.1, czyli poprzedniej generacji (choć wciąż bardzo szybka). Kinder Liu, prezes i dyrektor operacyjny w OnePlus, opublikował przeprosiny za tę pomyłkę:

Podczas premiery OnePlus 12R ogłosiliśmy Trinity Engine, czyli nowy zestaw algorytmów, które zapewniają szybką i płynną pracę pamięci urządzenia na lata. Z powodu błędu stwierdziliśmy, że w niektórych wariantach pamięcią ulepszoną przez Trinity Engine, będzie UFS 4.0. Jednakże mogę teraz potwierdzić, że we wszystkich wariantach OnePlus 12R zastosowaliśmy obsługiwaną przez Trinity Engine, pamięć masową UFS 3.1.

UFS 3.1 to ta sama pamięć, którą można znaleźć w telefonach takich jak OnePlus 11. Użytkownicy OnePlus 12R wykorzystując pamięć UFS 3.1, mogą nadal cieszyć się wszystkimi nowymi funkcjami Trinity Engine, takimi jak szybsze niż kiedykolwiek uruchamianie i utrzymywanie aplikacji działających w tle do 72 godzin. Ponadto, OnePlus 12R, działający z pamięcią UFS 3.1, otrzymał certyfikat TUV SUD i – nadal ma certyfikat płynnego działania przez 48 miesięcy. Oznacza to, że Wasz OnePlus 12R będzie działać płynnie i szybko przez długi czas.

Część klientów pamięć UFS 4.0 na liście parametrów zdecydowanie mogła zachęcić do zakupu. Jednocześnie raczej wątpliwe, aby była ona najważniejszym argumentem za kupieniem modelu 12R. Trudno uznać zastosowanie pamięci UFS 3.1 za coś, co zdyskwalifikuje ten smartfon w oczach klientów.

Nie zmienia to jednak faktu, że producent popełnił poważny błąd, bo specyfikacja jest tym, co przekonuje klientów do zakupu (obok ceny). Ci, którzy zdecydowali się kupić model 12R, mogą poczuć się zawiedzeni/rozczarowani, że nie ma on pamięci UFS 4.0. Na szczęście (dla siebie) firma nie zamierza chować głowy w piasek.

Producent zapowiada rekompensatę

Polski oddział chińskiej marki przekazał nam informację, że pracuje nad zaproponowaniem rekompensaty osobom, które zdecydowały się kupić model 12R. Jaką dokładnie? Tego jeszcze nie wiemy – o rozwiązaniu producent poinformuje „w najbliższym czasie”.